A sus 40 años, Modric irá a su quinto Mundial: vea los goles de las Eliminatorias europeas

Croacia aseguró su cupo con remontada contra Islas Feroe, mientras Países Bajos y Alemania quedaron a un paso y la clasificación europea empezó a definirse Foto: EFE - ANTONIO BAT

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La penúltima jornada de las eliminatorias europeas dejó una nueva pieza acomodada en el rompecabezas rumbo al Mundial 2026. Croacia, guiada por la longevidad competitiva de Luka Modric, selló su billete tras vencer 3-1 a Islas Feroe en Rijeka y se convirtió en la tercera selección europea en asegurar presencia en Norteamérica, junto a Inglaterra y Francia. Un paso previsible por jerarquía, pero igualmente simbólico para una generación que se resiste a despedirse sin volver a un escenario grande.

El equipo de Zlatko Dalic entró a la noche con la misión clara: ganar y liberar el pasaje antes de la última fecha. Sin embargo, fueron los isleños quienes dieron el primer golpe con un tanto de Geza Turi a los 16 minutos, un sobresalto que silenció por un instante al estadio. Duró poco. Josko Gvardiol, sólido en el Manchester City y determinante con su selección, niveló el marcador al 23’. Y en la segunda parte, Petar Musa (57’) y Nikola Vlasic (70’) completaron la remontada con autoridad. Modric, sustituido poco antes del tercer gol, vivió otro capítulo de sus partidos eternos: con 40 años y 193 presencias, jugará su quinto Mundial.

Países Bajos y Alemania con un pie en el Mundial 2026

Mientras tanto, en Varsovia, Países Bajos dio un paso casi definitivo hacia la Copa del Mundo con un empate 1-1 contra Polonia. El guion neerlandés tiene dos lecturas: el punto no los clasifica matemáticamente, pero sí los deja con un margen cómodo. Con tres unidades de ventaja y una diferencia de gol contundente (+13), el equipo de Ronald Koeman incluso podría permitirse una derrota moderada el lunes con Lituania en Ámsterdam. Polonia, por su parte, está condenada a mirar hacia la repesca y a buscar goles en su visita a Malta.

Alemania también cumplió. El 2-0 en Luxemburgo —otra vez con Nick Woltemade como figura— la dejó a un punto de la clasificación directa. Son días de reconstrucción para el equipo de Julian Nagelsmann, pero el delantero del Newcastle ha encontrado una ventana para convertirse en protagonista: doblete a los 49 y 69 minutos, y una actuación que sostuvo al líder del grupo. Eslovaquia, su rival directo, venció 1-0 a Irlanda y llegará a la última jornada igualada en puntos pero con peor diferencia de gol. En Leipzig, a los alemanes les bastará un empate.

30 clasificados para el próximo año

A día de hoy, 30 selecciones están clasificadas para la primera Copa del Mundo con 48 participantes. Además de Estados Unidos, México y Canadá —anfitriones— y de las tres europeas que ya aseguraron su boleto (Inglaterra, Francia y Croacia), Sudamérica completó su lista hace meses: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Colombia y Paraguay estarán en Norteamérica.

Asia, por su parte, vive un ciclo sin sobresaltos entre sus potencias tradicionales: Australia, Irán, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí y Catar ya están dentro. A ellas se suman Jordania y Uzbekistán, que celebrarán su primera aparición mundialista. Entre Emiratos Árabes Unidos e Irak saldrá un posible aspirante a la repesca intercontinental.

África también definió sus nueve clasificados: Argelia, Túnez, Egipto, Ghana, Marruecos, Cabo Verde, Costa de Marfil, Senegal y Sudáfrica. La región aguarda si alguno de sus equipos puede llegar vía repechaje, al igual que Asia. Y en Oceanía, Nueva Zelanda volvió a ocupar el lugar habitual como representante único del continente.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador