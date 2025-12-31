La colombiana Leidy Romero se consagró campeona de la Carrera Internacional

Leidy Romeo cruzando la meta de la Carrera Internacional San Silvestre de Chía. Foto: Cortesía

La atleta colombiana Leidy Romero fue la gran protagonista de la versión 39 de la Carrera Internacional San Silvestre de Chía. Se quedó con el título en la categoría élite femenina, competencia que reunió a 6.000 deportistas de diferentes países.

En esta carrera, que marcó el cierre del calendario nacional de atletismo, Romero se impuso con autoridad frente a un exigente grupo internacional. El segundo lugar fue para la keniana Lilian Jelagat y el tercer puesto fue para Jovana de la Cruz, peruana.

En la rama masculina, el triunfo fue para un compatriota de la Cruz, René Champi, quien logró ganar por segundo año consecutivo. El colombiano Mauricio González alcanzó el segundo lugar, mientras que el boliviano Héctor Garibay finalizó tercero.

Carrera Internacional

La Carrera Internacional San Silvestre de Chía contó con la participación de 6.000 atletas distribuidos en 14 categorías. La jornada deportiva inició a las 7:00 a. m. con la categoría adulto mayor, a cargo del alcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruíz.

Con el cierre de esta edición número 39, la Alcaldía de Chía y el Instituto Municipal de Recreación y Deporte (IMRD) anunciaron que desde ya trabajan en la organización de la próxima versión de la San Silvestre de Chía. Estos fueron los resultados de las dos categorías principales.

Resultados de la Carrera Internacional

10 kilómetros masculinos

Rene Champi (31 minutos y 13 segundos) Mauricio González (31 minutos y 22 segundos) Hector Garbay (31 minutos y 33 segundos) Wilmer Chávez (31 minutos y 53 segundos) Yeison Orellana (31 minutos y 57 segundos) Ulises Martin (32 minutos y 4 segundos) Francisco Javier Romero (32 minutos y 7 segundos)

10 kilómetros femeninos

Leidy Romero (36 minutos y 1 segundo) Lilian Jelagat (36 minutos y 21 segundos) Jovana de la Cruz (36 minutos y 37 segundos) María Fernanda Montoya (37 minutos y 3 segundos) Laura Cusaria (38 minutos y 42 segundos) Laura Ibarra (39 minutos y 11 segundos) Daniela Sánchez (39 minutos y 40 segundos)

5 kilómetros masculinos

Juan Manuel Vásquez Rosas (16 minutos y 48 segundos) Juan Sebastián Arévalo Otero (17 minutos y 0 segundos) Diego Alberto Colorado (17 minutos y 6 segundos) Héctor Julián Puertas Suárez (17 minutos y 28 segundos) Miguel Ángel Segura Reina (17 minutos y 37 segundos) William Yeferson Vásquez Corredor (17 minutos y 42 segundos) Ángel Emanuel Velasco Alvarado (17 minutos y 47 segundos)

5 kilómetros femeninos

María Alejandra Ramírez Meléndez (19 minutos y 36 segundo) Dana Valentina Rizo (20 minutos y 15 segundos) Karen Sofía Díaz Salazar (20 minutos y 20 segundos) Luisa Fernanda Castiblanco Álvarez (20 minutos y 40 segundos) Mónica Liset Espinosa Molano (21 minutos y 21 segundos) Nohra Yanneth Rincón Pacheco (22 minutos y 10 segundos) María José González Moreno (22 minutos y 12 segundos)

