Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

La colombiana Leidy Romero se consagró campeona de la Carrera Internacional

La atleta Tricolor se impuso a la keniana Lilian Jelagat, quien llegaba la carrera como la gran favorita al título.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
31 de diciembre de 2025 - 11:02 p. m.
Leidy Romeo cruzando la meta de la Carrera Internacional San Silvestre de Chía.
Leidy Romeo cruzando la meta de la Carrera Internacional San Silvestre de Chía.
Foto: Cortesía
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La atleta colombiana Leidy Romero fue la gran protagonista de la versión 39 de la Carrera Internacional San Silvestre de Chía. Se quedó con el título en la categoría élite femenina, competencia que reunió a 6.000 deportistas de diferentes países.

En esta carrera, que marcó el cierre del calendario nacional de atletismo, Romero se impuso con autoridad frente a un exigente grupo internacional. El segundo lugar fue para la keniana Lilian Jelagat y el tercer puesto fue para Jovana de la Cruz, peruana.

Vínculos relacionados

¡Agéndese! Estos son los partidos en la NBA para la última noche del 2025
Los deportistas “viejos” que siguen vigentes y todavía con historia por escribir
Martín Aldas, el hombre récord bogotano que conquistó las siete grandes maratones

En la rama masculina, el triunfo fue para un compatriota de la Cruz, René Champi, quien logró ganar por segundo año consecutivo. El colombiano Mauricio González alcanzó el segundo lugar, mientras que el boliviano Héctor Garibay finalizó tercero.

Carrera Internacional

La Carrera Internacional San Silvestre de Chía contó con la participación de 6.000 atletas distribuidos en 14 categorías. La jornada deportiva inició a las 7:00 a. m. con la categoría adulto mayor, a cargo del alcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruíz.

Con el cierre de esta edición número 39, la Alcaldía de Chía y el Instituto Municipal de Recreación y Deporte (IMRD) anunciaron que desde ya trabajan en la organización de la próxima versión de la San Silvestre de Chía. Estos fueron los resultados de las dos categorías principales.

Resultados de la Carrera Internacional

10 kilómetros masculinos

  1. Rene Champi (31 minutos y 13 segundos)
  2. Mauricio González (31 minutos y 22 segundos)
  3. Hector Garbay (31 minutos y 33 segundos)
  4. Wilmer Chávez (31 minutos y 53 segundos)
  5. Yeison Orellana (31 minutos y 57 segundos)
  6. Ulises Martin (32 minutos y 4 segundos)
  7. Francisco Javier Romero (32 minutos y 7 segundos)

10 kilómetros femeninos

  1. Leidy Romero (36 minutos y 1 segundo)
  2. Lilian Jelagat (36 minutos y 21 segundos)
  3. Jovana de la Cruz (36 minutos y 37 segundos)
  4. María Fernanda Montoya (37 minutos y 3 segundos)
  5. Laura Cusaria (38 minutos y 42 segundos)
  6. Laura Ibarra (39 minutos y 11 segundos)
  7. Daniela Sánchez (39 minutos y 40 segundos)

5 kilómetros masculinos

  1. Juan Manuel Vásquez Rosas (16 minutos y 48 segundos)
  2. Juan Sebastián Arévalo Otero (17 minutos y 0 segundos)
  3. Diego Alberto Colorado (17 minutos y 6 segundos)
  4. Héctor Julián Puertas Suárez (17 minutos y 28 segundos)
  5. Miguel Ángel Segura Reina (17 minutos y 37 segundos)
  6. William Yeferson Vásquez Corredor (17 minutos y 42 segundos)
  7. Ángel Emanuel Velasco Alvarado (17 minutos y 47 segundos)

5 kilómetros femeninos

  1. María Alejandra Ramírez Meléndez (19 minutos y 36 segundo)
  2. Dana Valentina Rizo (20 minutos y 15 segundos)
  3. Karen Sofía Díaz Salazar (20 minutos y 20 segundos)
  4. Luisa Fernanda Castiblanco Álvarez (20 minutos y 40 segundos)
  5. Mónica Liset Espinosa Molano (21 minutos y 21 segundos)
  6. Nohra Yanneth Rincón Pacheco (22 minutos y 10 segundos)
  7. María José González Moreno (22 minutos y 12 segundos)

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Atletismo

atletismo colombiano

Leidy Romero

Carrera Internacional San Silvestre de Chía

Lilian Jelagat

Jovana de la Cruz

René Champi

Mauricio González

Héctor Garibay

Chía

alcalde de Chía

Leonardo Donoso Ruíz

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.