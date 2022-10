La emotiva carta con la que José Muñoz despidió a Luis Quiñones

Fotografía de archivo sin fecha cedida por el diario El Heraldo que muestra al Boxeador Colombiano Luis Quiñones (i) durante una pelea. // EFE/ Diario El Heraldo Foto: EFE/Diario El Heraldo - Diario El Heraldo

El boxeo y el deporte colombiano están de luto tras el fallecimiento de Luis Quiñones, pugilista que murió el pasado viernes tras varios días en coma producto de un nocaut que le propinó José Muñoz durante un combate en Barranquilla.

Quiñones fue ingresado a la Clínica del Norte de Barranquilla el mismo sábado de la pelea, tras perder el conocimiento en el ring de boxeo y ser trasladado de urgencia. En el centro médico tuvo varias intervenciones neuroquirúrgicas, por las afectaciones en su cerebro, pero fue imposible hacerle recobrar sus facultades y al final, en la media noche de este viernes, fue la propia familia del boxeador la que informó de su muerte.

“Te nos adelantaste mi hermano del alma, ahora estás en el regazo de tu padre celestial, al que tú adorabas y servías, te amo mi hermano Luis Quiñones, por siempre y para siempre en nuestros corazones”, escribió Leonardo Quiñones, su hermano, en Facebook.

Te nos adelantaste mi hermano del alma, ahora estás en el regazo de tu padre celestial, al que tu adorabas y servias, te amo mi hermano Luis Quiñones , por siempre y para siempre en nuestros corazones. Posted by Leonardo Quiñones Guzman on Thursday, September 29, 2022

Estas fueron las palabras de José Muñoz, su rival

“Nunca imaginé este momento porque siempre abrigué la esperanza de que pudieras superar esa difícil situación. Lastimosamente, no fue así y aunque sé que ahora estás con Dios, quisiera que estuvieras aquí junto a tu familia y todos los que te conocimos”, escribió Muñoz en una carta que tituló “A la memoria de mi amigo Luis Quiñones”.

“Quizá nadie alcanza a dimensionar el dolor que me genera tu partida. Sé que vendrán tiempos difíciles, y por eso desde mi corazón te pido que me ayudes y me guíes en este difícil camino”, explicó el boxeador, ahora campeón nacional en la categoría Walter Junior.

“Mantendré mi motivación para seguir adelante y lograr mis sueños, esos mismos que durante mucho tiempo compartimos (...) a su familia le extiendo todo mi cariño y consideración en este momento tan duro, tan difícil. Sepan que cuentan con mi apoyo y el de mi familia incondicionalmente. De lo más profundo de mi corazón deseo que Dios les fortalezca y bendiga”.

