Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

La Federación Colombiana de Atletismo tiene nuevo presidente, ¿quién es?

Tras la asamblea realizada en Bogotálas, las ligas eligieron al nuevo presidente de la Federación.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
12 de marzo de 2026 - 01:11 a. m.
Orlando Ibarra, en medio, nuevo presidente de la Federación Colombiana de Atletismo.
Orlando Ibarra, en medio, nuevo presidente de la Federación Colombiana de Atletismo.
Foto: El Canal Olimpico via Instagram
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En una asamblea realizada en Bogotá, las ligas afiliadas eligieron al nuevo comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Atletismo para el periodo 2026–2030.

Orlando Ibarra fue designado como el nuevo presidente de la entidad, que dirige el atletismo en el país y coordina el desarrollo de esta disciplina a nivel nacional.

Vínculos relacionados

EN VIVO |Tolima le gana 2-0 a O’Higgins en la Copa Libertadores
Valverde firmó una noche mágica: triplete y goleada de Real Madrid contra City en Champions
Resultados de la Champions League: así quedaron los partidos de ida de los octavos de final

Junto a Ibarra, el comité ejecutivo estará conformado por Américo Ortega (Valle), Kelly Tatiana Ortiz (Caldas), Wilder Zapata (Antioquia) y Alejandro Camargo (Boyacá). Los nuevos dignatarios asumirán oficialmente sus funciones el próximo 1 de abril, cuando iniciará el nuevo ciclo administrativo que se extenderá hasta 2030.

Durante la asamblea también se destacó el trabajo del profesor Félix Marrugo, quien deja la presidencia de la federación tras completar tres periodos al frente de la institución. Su gestión fue reconocida por las ligas y dirigentes del atletismo colombiano, especialmente por su enfoque en el bienestar y desarrollo de los atletas.

Antes de asumir la presidencia de la Federación Colombiana de Atletismo, Orlando Ibarra se desempeñaba como primer vicepresidente de la entidad. Además, fue presidente de la Liga de Atletismo del Atlántico, donde lideró un proceso enfocado en la formación y desarrollo de nuevos talentos en esta disciplina.

Ibarra también tuvo una etapa como atleta, en la que se destacó especialmente en pruebas de lanzamientos.

Con este nuevo comité ejecutivo, la Federación Colombiana de Atletismo inicia una nueva etapa con el objetivo de seguir fortaleciendo el atletismo colombiano en los próximos años.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Federación Colombiana de Atletismo

Federación Colombiana de Atletismo Orlando Ibarra

Orlando Ibarra Federación Colombiana de Atletismo

Federación Colombiana de Atletismo nuevo presidente

presidente Federación Colombiana de Atletismo

presidente de la Federación Colombiana de Atletismo

Federación Colombiana de Atletismo hoy

Federación Colombiana de Atletismo presidente

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.