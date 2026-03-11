La Federación Colombiana de Atletismo tiene nuevo presidente, ¿quién es?

Orlando Ibarra, en medio, nuevo presidente de la Federación Colombiana de Atletismo. Foto: El Canal Olimpico via Instagram

En una asamblea realizada en Bogotá, las ligas afiliadas eligieron al nuevo comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Atletismo para el periodo 2026–2030.

Orlando Ibarra fue designado como el nuevo presidente de la entidad, que dirige el atletismo en el país y coordina el desarrollo de esta disciplina a nivel nacional.

Junto a Ibarra, el comité ejecutivo estará conformado por Américo Ortega (Valle), Kelly Tatiana Ortiz (Caldas), Wilder Zapata (Antioquia) y Alejandro Camargo (Boyacá). Los nuevos dignatarios asumirán oficialmente sus funciones el próximo 1 de abril, cuando iniciará el nuevo ciclo administrativo que se extenderá hasta 2030.

Durante la asamblea también se destacó el trabajo del profesor Félix Marrugo, quien deja la presidencia de la federación tras completar tres periodos al frente de la institución. Su gestión fue reconocida por las ligas y dirigentes del atletismo colombiano, especialmente por su enfoque en el bienestar y desarrollo de los atletas.

Antes de asumir la presidencia de la Federación Colombiana de Atletismo, Orlando Ibarra se desempeñaba como primer vicepresidente de la entidad. Además, fue presidente de la Liga de Atletismo del Atlántico, donde lideró un proceso enfocado en la formación y desarrollo de nuevos talentos en esta disciplina.

Ibarra también tuvo una etapa como atleta, en la que se destacó especialmente en pruebas de lanzamientos.

Con este nuevo comité ejecutivo, la Federación Colombiana de Atletismo inicia una nueva etapa con el objetivo de seguir fortaleciendo el atletismo colombiano en los próximos años.

