La liga de baloncesto en Colombia entra en su recta final: así va la tabla

Toros del Valle, Caimanes del Llano y Paisas Basketball son los tres equipos peleando por el liderato de la DPB. Foto: DPB

La Liga Profesional de Baloncesto de Colombia entra en su recta final de la primera fase con tres equipos peleando palmo a palmo por el liderato. Luego de la jornada del 4 de noviembre, el campeonato dejó un panorama más apretado que nunca: Toros del Valle, Caimanes del Llano y Paisas Basketball suman los mismos puntos (17), aunque la diferencia de canasta define el orden en la tabla.

El cuadro vallecaucano, Toros del Valle, comanda parcialmente la clasificación con siete triunfos en diez juegos y un +111 en la diferencia de puntos, seguido muy de cerca por Caimanes del Llano, que también registra siete victorias y tres derrotas, con una racha positiva que lo confirma como uno de los equipos más sólidos del torneo. En el tercer escalón aparece Paisas Basketball, que alcanzó el mismo registro tras imponerse este martes ante Sabios de Manizales por 95-85 en el Coliseo Iván de Bedout de Medellín y una sólida actuación del norteamericano Ty Shon con 25 puntos.

Detrás del tridente líder se ubican Sabios de Manizales y Caribbean Storm, ambos con 15 unidades, producto de cinco triunfos en diez presentaciones. En la parte baja, Cimarrones del Chocó y Motilones del Norte siguen sin levantar cabeza: los chocoanos apenas suman dos victorias en once compromisos, mientras que los nortesantandereanos acumulan once puntos en nueve partidos.

Así está la tabla de clasificaciones de la liga de baloncesto colombiano

Con esta combinación de resultados, la lucha por los puestos de clasificación directa a semifinales está al rojo vivo. Recordemos que los dos primeros equipos avanzarán de forma automática a esa instancia, mientras que los ubicados entre el tercer y el sexto lugar disputarán los cuartos de final.

Lo que viene: una semana clave en la pelea por la cima

La liga continúa este miércoles 5 de noviembre con un nuevo duelo entre Cimarrones y Motilones, nuevamente en Quibdó. En paralelo, Caribbean Storm y Toros del Valle protagonizarán una serie de dos encuentros consecutivos en el Coliseo Evangelista Mora de Cali (miércoles 5 y jueves 6), en los que los vallecaucanos buscarán sostener el liderato ante un rival que aspira a reengancharse en la parte alta.

El viernes 7 de noviembre, la acción se trasladará a dos escenarios: en Cúcuta, Motilones del Norte recibirá a Paisas Basketball, mientras que en Villavicencio, Caimanes del Llano se enfrentará a Sabios de Manizales, en una serie que también tendrá partido de revancha el sábado 8. Ese mismo día, en el cierre de la fecha, se repetirá el duelo Motilones vs. Paisas, esta vez en el Coliseo Toto Hernández.

