Así le fue a Colombia en la histórica parada de la Copa del Mundo que se hizo en Medellín

Colombia firmó un capítulo histórico en la Copa del Mundo de Natación Artística 2026, con cuatro medallas que confirmaron el crecimiento sostenido de esta disciplina en el país.

La parada, disputada por primera vez en suelo colombiano y suramericano, convirtió a Medellín en epicentro mundial del arte acuático y dejó una imagen poderosa: la tricolor compitiendo con las potencias del circuito.

El cierre fue vibrante. En la prueba de Equipo Acrobático, la selección nacional conquistó el bronce con 161.3258 puntos, tras una rutina de fuerza, riesgo y sincronía que levantó al público. Estados Unidos se quedó con el oro (176.2300) y Kazajistán fue plata (162.9951), con una diferencia mínima que confirmó lo disputada de la final.

Antes, Colombia ya había celebrado una plata en el Dueto Mixto Libre gracias a la brillante actuación de Emily Minante y Gustavo Sánchez, quienes sumaron 204.0034 puntos. El oro fue para la pareja británica y el bronce quedó en manos de Kazajistán, en una rutina que destacó por la precisión técnica y la expresividad.

Otra presea llegó en el Equipo Libre, donde la delegación colombiana volvió al podio con plata y 155.9357 puntos. Kazajistán dominó la prueba (189.8591) y Brasil completó el podio (131.6921). La presentación nacional combinó energía, limpieza de figuras y una narrativa clara que fue premiada por los jueces.

La cuarta medalla se selló en el Solo Libre Masculino. Nicolás Tascón se colgó el bronce con 158.8025 puntos, mostrando carácter y madurez competitiva. El kazajo Eduardo Kim fue oro (195.2476) y el brasileño Alan Domingues obtuvo la plata (159.7663), en una de las pruebas más exigentes del programa.

En otras pruebas, Colombia fue quinta en el Dueto Femenino Libre con 216.5376 puntos, con participación de Sara Castañeda, Melisa Ceballos Correa y Estefanía Roa Bernal. La victoria fue para el dúo ruso, mientras que Francia y Eslovaquia completaron el podio. Además, la canadiense Audrey Lamothe brilló con dos oros en rutinas técnica y libre, y México se llevó el oro en la técnica por equipos en la jornada inaugural.

El certamen, organizado por World Aquatics, se disputó durante tres días (viernes a domingo) con delegaciones de América, Europa y Asia, y marcó un hito al ser la primera parada del circuito 2026 en Colombia y Suramérica. La respuesta del público y el nivel competitivo consolidaron a Medellín como sede capaz de albergar eventos de primer orden.

El calendario seguirá en París (27–29 de marzo), Xi’an, China (1–3 de mayo) y Pontevedra, España (29–31 de mayo), antes de la Súper Final en Toronto (19–21 de junio). Para Colombia, el balance es claro: cuatro medallas, protagonismo y la certeza de que la natación artística nacional ya compite en la élite mundial.

