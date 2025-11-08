La primera Copa América de béisbol, que Colombia iba a jugar, fue cancelada

La selección colombiana de béisbol, dirigida por el mánager José Mosquera Crisson (der.), se estaba preparando para la Copa América en Barranquilla. Foto: FCB

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La primera Copa América de Béisbol, que estaba prevista para celebrarse entre el 13 y el 22 de noviembre de 2025 en Panamá, fue cancelada. La noticia fue comunicada este viernes por Aracelis León, presidenta de la WBSC Américas.

León informó que la decisión obedecía a inconvenientes de orden operativo y logístico por parte de la organización que impidieron la realización del certamen continental, el cual contaba con la participación de 12 selecciones nacionales. El próximo miércoles ofrecerán una rueda de prensa para dar más detalles.

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) explicó en un comunicado que la WBSC Américas resolvió posponer el torneo por desacuerdos contractuales entre la organización y la empresa internacional promotora del evento.

La decisión representa un golpe para los equipos que venían adelantando su trabajo con miras a la competencia continental, entre ellos Colombia, que por estos días tuvo a su plantel concentrado en el estadio Édgar Rentería de Barranquilla.

Ante la cancelación, la Federación Colombiana de Béisbol (FCB) dijo: “Lamentamos profundamente esta situación, entendiendo el interés y la preparación que nuestro cuerpo técnico y jugadores venían adelantando para representar a Colombia con orgullo”.

Dilson Herrera, Jesús Marriaga, Brayan Buelvas, Francisco Acuña, Tito Polo, Carlos Arroyo, Dayan Frías, Fabián Pertuz, Carlos Martínez, Guillermo Quintana, Víctor Vargas, Ezequiel Zabaleta y Carlos Ocampo, entre otros, integran la nómina tricolor.

Pese a la suspensión del torneo, la selección nacional, dirigida por José Mosquera Crisson, mantendrá su plan de trabajo. Los esfuerzos del staff estarán ahora enfocados en los Juegos Bolivarianos, que se celebrarán a comienzos de diciembre.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador