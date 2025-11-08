Formula 1: Lando Norris ganó la carrera esprint del Gran Premio de Brasil

De izquierda a derecha, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes), el británico Lando Norris (McLaren) y el británico George Russell (Mercedes). Foto: EFE - Sebastiao Moreira

El británico Lando Norris, de McLaren, ganó este sábado la carrera esprint del Gran Premio de Brasil y refuerza su liderato en el mundial de pilotos. Con cuatro fines de semana de competencia aún por delante cada unidad será crucial en su batalla con el australiano Oscar Piastri por el primer lugar.

Norris lidera la clasificación de la temporada con 365 puntos, mientras que su compañero de escudería permanece con 356 en la segunda posición de la clasificación general. En esta carrera no pudo sumar tras chocar en una curva en la séptima de las 24 vueltas.

El británico fue escoltado por los dos conductores de Mercedes en el podio. El joven italiano Kimi Antonelli se quedó con el segundo lugar, mientras que el británico George Russell se adueñó del tercero. El neerlandés Max Verstappen fue cuarto.

No habrá mucho tiempo para procesar esta carrera, pues dentro de poco se vendrá la clasificación para definir el orden de salida del Gran Premio de Sao Paulo. La carrera principal está agendada para este domingo a las 11:55 a.m. (hora colombiana).

Interlagos aparece ahora como una batalla crucial entre Norris y Piastri. El circuito brasileño, con su clima impredecible y sus curvas icónicas. Allí podrían definirse no solo los puntos claves en la pelea por el título, sino también la jerarquía dentro del equipo.

Max Verstappen tampoco se da por vencido. Con 39 puntos de diferencia y un centenar aún en disputa, el vigente campeón del mundo se mantiene al acecho, decidido a meterse en la pelea por el título. Su experiencia en cierres de temporada lo convierte en una amenaza real para los pilotos de McLaren.

