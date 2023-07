Latin América Pro Am 2023: inició la cuenta regresiva

Casa de Campo Resort & Villas realizará la novena edición del Latin America Pro Am, uno de los campeonatos de mayor tradición en el Caribe. Foto: Casa de Campo Resort & Villas

Casa de Campo Resort & Villas realizará la novena edición del Latin America Pro Am, uno de los campeonatos de mayor tradición de golf en el Caribe, del 14 al 19 de agosto en los dos campos más icónicos del resort: Teeth of the Dog y Dye Fore, las joyas diseñadas por Pete Dye. El certamen tendrá la participación de más de 40 equipos, récord histórico, con más de 150 jugadores.

El evento se afianza año tras año y ya está posicionado como uno de los mejores de Latinoamérica y el Caribe con el formato de competición entre profesionales y amateurs.

Más deportes: Jenifer Muñoz: “Pedimos a gritos que apoyen el baloncesto femenino en Colombia”

Casa de Campo📍 acogerá la novena edición del Latin America Pro Am⛳️, del 14 al 19 de agosto🗓️

📸@gmmgmedia https://t.co/q7USBxxzvT pic.twitter.com/PGluDhtxUl — Fedegolf Colombia (@Fedegolf) July 7, 2023

Esta edición contará con la representación de equipos de Argentina, México, Estados Unidos, Puerto Rico, Venezuela, Paraguay, Islas Vírgenes y Republica Dominicana. Además de destacados profesionales como Sebastián Saavedra, Rafael Guerrero, Miguel Suárez, Julio Zapata, Francisco Bide, Nacho Brea, Tom Tarsia, Greg Martin, Gustavo Piovano, Gonzalo Piovano, Daniel Altamirano y Vanina Colledanchise, entre otros.

“Estamos muy ansiosos por la novena edición de este magnífico campeonato. Promete ser uno de los mejores por el récord de equipos inscriptos y con jugadores profesionales de renombre que vienen a disfrutar de una gran semana de golf y camaradería, en el mejor resort del Caribe”, comentó Manuel Relancio, Head Golf Pro de Casa de Campo Resort & Villas.

Le puede interesar: “Yo no encajo”: la versión de Juan Fernando Quintero sobre su salida de Junior

El evento se desarrollará a 72 hoyos y habrá 4 categorías divididas por la suma del hándicap índex de los 4 amateurs y también una categoría general que disputarán la ansiada “Champions Cup”.

Habrá premios para el primer, segundo y tercer puesto de cada división y general. También se premiará al mejor approach y uno muy especial para el que logre hacer un hoyo en uno. Los Sponsors que acompañan el IX Latin America Pro Am son: Ron Barceló, Titleist, y Club Car.

Para seguir más información del Latin America Pro Am, visite: https://www.casadecampo.com.do/es/golf/tournaments/annual-latin-america-pro-am

Sobre Casa de Campo

Casa de Campo Resort & Villas atrae a turistas de todo el mundo con su magnífica oferta de amplias habitaciones, suites y villas de lujo, así como servicio garantizado de gastronomía gourmet, finos vinos y licores en todos los restaurantes y bares del resort, una Marina & Club de Yates con 370 muelles, Club de Polo & Ecuestre, Centro de Tenis con 13 canchas y Campo de Tiro con una extensión de 245 acres.

Lo invitamos a leer: Así será la décima etapa del Tour de Francia 2023

Este lujoso destino caribeño abarca 7,000 acres tropicales en la costa sureste de la República Dominicana, es también el hogar de tres de los campos de golf más difíciles diseñados todos por Pete Dye, incluyendo Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links.

Casa de Campo también cuenta con Altos de Chavón – la ciudad de los artistas, réplica de una villa mediterránea del siglo XVI con boutiques, museos y un anfiteatro de estilo griego con una capacidad de 5.000 asientos, inaugurado por Frank Sinatra en agosto de 1982.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador