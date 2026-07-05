Wimbledon perdió a la número uno del mundo: Aryna Sabalenka, eliminada en octavos de final

Aryna Sabalenka de Bielorrusia reacciona a su eliminación en octavos de final de Wimbledon 2026 a manos de la japonesa Naomi Osaka. Foto: EFE - ADAM VAUGHAN

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La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno mundial, cayó este domingo 5 de julio de 2026 en los octavos de final de Wimbledon al ser derrotada por la japonesa Naomi Osaka, que en el pasado ocupó el primer puesto del ranking y quien se impuso por 6-2 y 7-6 (7/2).

La japonesa, de 28 años, que en la actualidad ocupa el decimocuarto puesto de la clasificación mundial, nunca había superado la tercera ronda sobre la hierba londinense antes de esta edición. Además, había perdido los tres enfrentamientos que había disputado contra Sabalenka en 2026.

La bielorrusa, que nunca ha conquistado Wimbledon, cayó en las semifinales en sus tres últimas participaciones en el torneo. Incluso Sabalenka no había sido eliminada tan pronto en un torneo de Grand Slam desde la edición de Roland Garros 2022, cuando se despidió en la tercera ronda en esa ocasión.

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Con su derrota de hoy en Wimbledon, Aryna Sabalenka tendrá que esperar para conquistar su quinto título de un Grand Slam. Además, esta edición ya ha perdido a las tres primeras del mundo: la kazaja Elena Rybakina y la polaca Iga Świątek.

Eso sí, la eliminación temprana de Rybakina permite de este modo a Sabalenka conservar el número uno mundial. Tras su victoria, Osaka, doble campeona del Abierto de Australia y del US Open, se enfrentará en cuartos de final a la checa Karolina Muchova.

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Declaraciones de Sabalenka tras la derrota

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, confesó que quería “emborracharse” y “olvidarse del tenis” después de sufrir su eliminación más temprana en un Grand Slam desde 2022 a manos de Naomi Osaka.

La bielorrusa no encontró respuestas ante la inspirada actuación de Osaka, también ganadora de cuatro Grand Slams. Es la primera vez que Sabalenka no logra llegar a los cuartos de final en un Grand Slam desde el Roland Garros 2022.

“Solo quiero irme, emborracharme por completo, olvidarme del tenis y tratar de ponerme en mejor forma. Si miras la clasificación, en este momento soy la número uno del mundo, pero en términos de nivel de juego, hoy no fui la número uno del mundo. Ni siquiera quiero pensar en eso en este momento”, sentenció la bielorrusa.

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