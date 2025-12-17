Los Knicks se coronaron campeones de la NBA Cup luego de vencer a los Spurs en la final

Los New York Knicks levantando la Emirates NBA Cup 2025 en el T-Mobile Arena este 16 de diciembre de 2025. Foto: Getty Images via AFP - ETHAN MILLER

Jalen Brunson anotó 25 puntos y OG Anunoby sumó 28 más para que los New York Knicks cortaran una racha de 52 años sin ganar un título. Este martes 16 de diciembre vencieron 124 a 113 a los San Antonio Spurs para conquistar la NBA Cup 2025.

El prodigio francés de 21 años y 2,24 metros de estatura, Victor Wembanyama, solo pudo sumar 18 puntos para los Spurs en 25 minutos. Además, sus seis rebotes y una asistencia no le alcanzaron para tener una actuación destacada en Las Vegas, Nevada.

Volviendo al campeón, Brunson y Anunoby fueron determinantes para la victoria de los Knicks junto al centro Mitchell Robinson. Este salió desde la banca para dominar la lucha bajo la zona pintada y capturar 15 rebotes, 10 de ellos en ofensiva.

A pesar de la corta historia de este torneo dentro del circuito del mejor baloncesto del mundo, la NBA Cup le ha servido a la franquicia de la Gran Manzana y otras de la liga para volver a gritar campeón, así el anillo se siga haciendo esquivo.

¿Cuándo fue la última vez que los Knicks ganaron un título?

Antes de la corona de la NBA Cup en 2025, los de la Gran Avenida habían ganado su último campeonato de la NBA en la temporada 1972/73, en la que derrotaron a Los Angeles Lakers 4-1 en las finales. Más de un siglo esperando un motivo para celebrar.

Antes de ese segundo anillo, los New York Knicks también habían ganado durante la temporada 1969/70 contra el mismo rival, pero en una serie más reñida 4-3. Desde entonces, la escuadra neoyorquina ha perdido las finales de la NBA en dos ocasiones, 1993/94 y 1998/99.

Eso sí, la NBA Cup, disputada desde 2023, no solo ha servido para remodelar las vitrinas de los Knicks luego de décadas sin poder campeonar, sino también para otras franquicias que no llevan tanto sin un título, pero que su historia sí les exige mucho más que solo pelear torneos una vez cada tanto.

Campeones de la NBA Cup

Ese es el caso de Los Lakers de Los Angeles, que ganaron la primera edición de este joven campeonato en 2023. En ese entonces, LeBron James y compañía ganaron su grupo con solvencia, eliminaron a Phoenix Suns y New Orleans Pelicans, para finalmente derrotar 123 a 109 a Indiana Pacers en la final.

Esta copa significó el primer campeonato de Los Angeles Lakers desde el anillo de la temporada de la burbuja (2019/20). A partir de ese momento, la segunda franquicia más ganadora en la historia de la NBA con 17 títulos no ha vuelto a disputar las finales del mejor baloncesto del mundo.

Las ediciones posteriores de la NBA Cup consagraron a los Milwaukee Bucks en 2024 y los ya mencionados New York Knicks este año. Habrá que esperar si este torneo ganado revitaliza las intenciones de los neoyorquinos por ganar su tercer anillo en la NBA.

