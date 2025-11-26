Logo El Espectador
Deportes
Selección Colombia

Estos son los bombos del sorteo del Mundial 2026: ¿quiénes podrían ser los rivales de Colombia?

La FIFA confirmó los cuatro bombos del sorteo del Mundial 2026. Colombia estará en el bombo dos y podría enfrentar a potencias como Francia o Argentina.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
26 de noviembre de 2025 - 02:07 p. m.
Luis Díaz de Colombia celebra un gol este martes, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Australia en el estadio Citi Field, en Nueva York (Estados Unidos).
Luis Díaz de Colombia celebra un gol este martes, en un partido amistoso entre las selecciones de Colombia y Australia en el estadio Citi Field, en Nueva York (Estados Unidos).
Foto: EFE - Angel Colmenares
La FIFA publicó los cuatro bombos en los que estarán divididos los 48 equipos clasificados al Mundial 2026, además de las reglas del sorteo que se celebrará el próximo viernes 5 de diciembre en Washington.

Los cuatro primeros equipos del ranking FIFA —España, Argentina, Francia e Inglaterra— estarán en el primer bombo, junto a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania completan ese primer bombo por estar dentro del Top-10 del escalafón.

Estos países no podrían encontrarse entre sí hasta semifinales, siempre y cuando terminen como primeras de sus respectivos grupos.

Sin embargo, una de estas selecciones sí será rival de la selección de Colombia, la cual quedó ubicada en el bombo dos junto a países como Croacia, Marruecos, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia. Estos rivales no se los cruzará la tricolor en la primera ronda.

¿Cómo se realizará el sorteo?

El sorteo arrancará repartiendo a los 12 equipos del Bombo 1 entre los grupos de la A a la L, y el mismo proceso se repetirá “después con los bombos 2, 3 y 4, en ese orden”, explica la FIFA.

Todavía quedan seis cupos a repartir para el Mundial, entre las 18 naciones que siguen en la pelea en los distintos repechajes, que se decidirán a finales de marzo.

“Los dos futuros vencedores del torneo de repechaje intercontinental y los cuatro vencedores de los repechajes europeo quedarán de oficio en el bombo 4”, indicó la FIFA.

La tetracampeona del mundo, Italia, 12ª en el ranking FIFA y caída al repechaje europeo, podría ser el equipo a evitar en ese cuarto bombo, en caso de que logre el pase. Cada grupo puede tener máximo dos integrantes de la UEFA.

“Si el sorteo determinará la identidad de los equipos que se enfrentarán durante la fase de grupos, el calendario actualizado de los partidos, que incluirá los estadios y horarios de inicio, será confirmado el 6 de diciembre”, puntualizó la FIFA.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se disputará desde el 11 de junio hasta el 19 de julio de 2026.

Estos son los cuatro bombos del sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curaçao, Haití, Nueva Zelanda, vencedores del repechaje europeo A, B, C y D, vencedores del repechaje intercontinental 1 y 2.

Rumbo al Mundial 2026

480 colombianos vivirán de cerca el Mundial 2026, según lo anunciado por Banco de Bogotá con su alianza con Visa, socio global de la FIFA.

La entidad explicó que, como parte del acuerdo, reconocerá la confianza de sus clientes mediante beneficios que incluyen viajes con acceso a los estadios, artículos oficiales y experiencias vinculadas al torneo.

“Vamos a llevar a los colombianos a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Lo haremos a través de campañas con nuestras tarjetas de crédito y débito Visa, con las que entregaremos reconocimientos como televisores, álbumes, balones oficiales, entradas y viajes todo pago”, señaló Andrés Vásquez, vicepresidente de Banca Personas del Banco de Bogotá.

Entre los reconocimientos se incluyen hospitalities sencillos y dobles —que cubren tiquetes aéreos, transporte interno, alojamiento por tres noches y cuatro días, alimentación y acceso a un partido—, así como experiencias Sky Box, con ubicaciones preferenciales en los estadios y atención personalizada.

“Nos llena de orgullo ver cómo las alianzas se materializan en experiencias únicas para los colombianos. En Visa seguiremos impulsando el poder de la colaboración y trabajando para cumplir con las nuevas expectativas de los aficionados”, expresó Miren Vicente, vicepresidenta de Patrocinios y Marketing de Clientes para Visa en América Latina y el Caribe.

