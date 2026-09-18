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¡Lucha libre y música underground llegan a Bogotá con Aggressive City II!

El evento de Aggressive Wrestling Company reunirá combates de wrestling y bandas de punk, Oi!, hardcore y rock el próximo 26 de septiembre.

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Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
18 de septiembre de 2026 – 09:59 a. m.
Foto: Aggressive Wrestling Company

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La lucha libre y la música underground compartirán escenario en Aggressive City II, un evento que busca reunir en una misma noche dos expresiones de la cultura alternativa en Bogotá. La cita será el próximo sábado 26 de septiembre, desde las 5:00 p. m., en Capital Live Concerts, ubicado en la carrera 13 #48-90, en Chapinero.

Organizado por Aggressive Wrestling Company (AWC), el encuentro tendrá como uno de sus principales atractivos una jornada de combates de lucha libre independiente, con personajes, rivalidades y diferentes estilos que hacen parte de la propuesta de la compañía. La intención es mantener el carácter impredecible del wrestling y convertir al público en parte activa de lo que suceda sobre el escenario.

Pero los combates no serán los únicos protagonistas. Aggressive City II también contará con música en vivo de diferentes representantes de la escena alternativa, entre ellos Triple X, Norma Vil, Cretinos y Drunken for Oi!, además de otras propuestas vinculadas con géneros como el punk, Oi!, hardcore y rock.

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La combinación responde a una idea central de la organización: crear un espacio en el que la lucha libre independiente y la música pesada puedan convivir y conectar con un mismo público. Más que presentar dos espectáculos por separado, AWC plantea una experiencia alrededor de la energía, la interacción y la cultura alternativa.

El evento tendrá un valor de entrada de $50.000 y se realizará en Capital Live Concerts, en Chapinero. Con Aggressive City II, Aggressive Wrestling Company busca seguir consolidando un espacio para la lucha libre independiente y las expresiones musicales alternativas en Bogotá, con una noche que propone vivir los combates y los conciertos desde cerca y como parte de la energía del espectáculo.

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Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales. DiegoDazaGomez dadaza@elespectador.com

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