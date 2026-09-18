Cristiano Ronaldo sigue con Portugal: Jorge Jesús lo convocó para la Nations League

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Cristiano Ronaldo sigue teniendo un lugar en la selección de Portugal. A sus 41 años, el delantero fue incluido en la primera convocatoria de Jorge Jesús, nuevo entrenador del combinado luso tras la salida de Roberto Martínez.
El portugués estará disponible para los próximos partidos de la UEFA Nations League, en los que Portugal enfrentará a Gales, Noruega y Dinamarca. El debut de Jorge Jesús será el próximo 24 de septiembre contra Gales, mientras que posteriormente visitará a Noruega y Dinamarca, antes de recibir nuevamente al conjunto noruego el 4 de octubre.
La convocatoria mantiene buena parte de la base que disputó el Mundial 2026, aunque presenta algunas novedades en diferentes líneas. Entre los llamados aparecen jugadores como Diogo Costa, Rúben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, João Félix, Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo.
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Jorge Jesús puso una condición para Cristiano
La presencia de Ronaldo se produce después de que el delantero dejara abierta la posibilidad de que su carrera estuviera llegando a su última etapa. El portugués había señalado que el Mundial de 2026 sería su última Copa del Mundo y también había hablado de que el próximo año podría ser el último de su carrera.
Sin embargo, Jorge Jesús decidió contar con él para iniciar este nuevo ciclo. El entrenador, que anteriormente dirigió a Ronaldo en Al-Nassr, dejó claro que la trayectoria del delantero no será suficiente para garantizarle un puesto en el once titular. "Cris es un jugador como todos los demás. Si rinde, juega; si no, no juega. Tiene un estatus diferente, tiene cinco Balones de Oro, pero ¿eso influye en mis decisiones? No. Ahora bien, que sea diferente, eso sí”, afirmó Jorge Jesús.
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Cristiano busca nuevos récords
La nueva convocatoria mantiene viva la posibilidad de que Ronaldo continúe ampliando sus registros con Portugal. El delantero es el máximo goleador histórico del fútbol internacional masculino, con 146 goles, y también lidera el registro de apariciones con 233 partidos. Además, Ronaldo acumula 979 goles en su carrera y mantiene el objetivo de alcanzar los 1.000 tantos.
La lista de Jorge Jesús está compuesta por 25 jugadores y presenta varios cambios respecto al grupo que estuvo en el Mundial. Entre las novedades aparecen Samuel Soares, Nuno Tavares, João Palhinha y Fábio Silva, mientras que el entrenador conserva a buena parte de los referentes de la selección.
Así, el nuevo ciclo de Portugal comenzará con una figura que parecía acercarse al final de su etapa internacional, pero que, por ahora, continúa disponible para la selección. Cristiano Ronaldo seguirá defendiendo a Portugal y tendrá una nueva oportunidad de aumentar sus registros con la camiseta nacional.
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