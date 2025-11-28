Logo El Espectador
Maratón de Cali 2026: la carrera que está convirtiendo a la ciudad en un destino global

La carrera será la primera en América Latina con Sello Élite de World Athletics y ya reúne inscritos de diferentes países para sus dos jornadas de competencia.

Diego Alejandro Daza Gómez
Diego Alejandro Daza Gómez
28 de noviembre de 2025 - 10:01 p. m.
Corredores en el estadio Pascual Guerrero
Corredores en el estadio Pascual Guerrero
Foto: Media Maratón de Cali
La Maratón de Cali 2026, primera en América Latina con Sello Élite de World Athletics, avanza en la preparación de su segunda edición con la confirmación de corredores provenientes de más de 30 países.

El evento se desarrollará en dos jornadas: el sábado 2 de mayo con las pruebas de 4.2 kilómetros y la Kids Run, y el domingo 3 con las distancias de 42K y 15K.

La organización, a cargo de la Fundación Campeones del Futuro, reporta un aumento sostenido en las inscripciones, a seis meses de la competencia. En la lista de países participantes figuran Argentina, Alemania, Aruba, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, China, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, El Salvador, Francia, Guatemala, India, Irlanda, Japón, Kenia y México, entre otros.

Según los organizadores, más del 60 % de los inscritos se han registrado para los 42,195 metros, considerada la distancia principal del evento. Las inscripciones continúan abiertas en la página oficial de la carrera.

Además de la participación internacional, la organización destacó que el crecimiento del evento ha permitido consolidar a Cali como sede de competencias de gran formato.

La inclusión del Sello Élite de World Athletics implica estándares técnicos y logísticos específicos, entre ellos mediciones certificadas, control de tiempos y condiciones adecuadas para la presencia de atletas profesionales y aficionados.

La Maratón de Cali también anunció que las dos jornadas tendrán ajustes operativos en movilidad y puntos de apoyo para los deportistas, información que será ampliada en las próximas semanas.

Las autoridades locales y la Fundación Campeones del Futuro trabajan de manera conjunta en la planificación de rutas, seguridad y servicios para los participantes.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

