Así se jugará la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: horarios del fin de semana

DIM, Nacional, Junior y América conforman el grupo A, mientras que en el B están: Tolima, Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe. Foto: Vía X

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II entran en un momento decisivo. Después de tres jornadas intensas, Junior y Nacional comandan el Grupo A con cinco puntos, mientras que Tolima lidera con autoridad el Grupo B con siete unidades. La fecha 4 puede dejar eliminados a varios equipos y perfilar a los finalistas del torneo.

La jornada se abrirá este sábado con dos partidos. Primero, Tolima vs. Santa Fe en Ibagué. El equipo pijao llega fortalecido tras su victoria en El Campín y podría acercarse a la final si vuelve a sumar de a tres en el Manuel Murillo Toro. Santa Fe, por su parte, está obligado a reaccionar para no quedar rezagado.

Además, por el mismo grupo, Fortaleza —que comenzó perdiendo sus dos primeros partidos del cuadrangular—, recibe en Bogotá a Bucaramanga luego de la victoria agónica que consiguió el equipo capitalino como visitante.

El conjunto capitalino supo remontar la situación y logró un triunfo importante en el estadio Américo Montanini, manteniendo vivas sus opciones de avanzar a la final del fútbol colombiano.

Por su parte, Bucaramanga ganó su primer partido del cuadrangular contra Santa Fe, pero desde entonces no ha logrado volver a sumar de a tres.

El domingo será el turno de uno de los duelos más atractivos de la fase semifinal. Junior vs. Atlético Nacional en el Metropolitano de Barranquilla. Ambos comparten el liderato del Grupo A y una victoria podría encaminar su clasificación.

Finalmente, el lunes Independiente Medellín recibirá a América en un partido crucial para el “Poderoso”, que solo tiene un punto y necesita un cierre casi perfecto para mantener opciones matemáticas de cara a la final del fútbol colombiano.

Programación completa de la Fecha 4 de los cuadrangulares Liga BetPlay 2025-II

Sábado 29 de noviembre

Deportes Tolima vs. Santa Fe

Lugar: Ibagué

Estadio: Manuel Murillo Toro

Hora: 5:30 p.m.

TV: Win Sports +

Fortaleza vs. Bucaramanga

Lugar: Bogotá

Estadio: Metropolitano de Techo

Hora: 8:00 p.m.

TV: Win Sports+

Domingo 30 de noviembre

Junior vs. Atlético Nacional

Lugar: Barranquilla

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Hora: 6:30 p.m.

TV: Win Sports+

Lunes 1 de diciembre

Independiente Medellín vs. América

Lugar: Medellín

Estadio: Atanasio Girardot

Hora: 8:00 p.m.

TV: Win Sports+

Así va la tabla de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II

Grupo A

Grupo B

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador