Después de hacer historia en el montañismo colombiano al alcanzar las cimas más altas de los siete continentes, Margarita Moreno se prepara para poner a prueba su resistencia en un escenario completamente diferente. La deportista regresará a la Antártida, pero esta vez no lo hará para escalar una montaña, sino para participar en The Last Desert 2026 , una competencia de ultradistancia que la llevará a correr durante varias etapas sobre terrenos de nieve y hielo, en condiciones climáticas extremas.

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Margarita Moreno enfrentará una de las ultramaratones más extremas del mundo en la Antártida

La prueba, organizada por RacingThePlanet, hace parte del circuito internacional 4 Deserts y contempla hasta seis etapas, con una distancia acumulada que puede alcanzar los 250 kilómetros, dependiendo de las condiciones meteorológicas y logísticas. El viento, las bajas temperaturas y los cambios en el terreno convierten cada jornada en un desafío en el que la preparación física, la estrategia y la capacidad de adaptación serán fundamentales.

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Para Moreno, esta competencia representa un nuevo capítulo en su trayectoria deportiva. Será su cuarta ultramaratón de más de 100 kilómetros en los últimos 11 meses y su primera experiencia en una carrera de ultradistancia en la región polar austral.

De conquistar el Everest a correr en la Antártida

El camino de Margarita Moreno está marcado por desafíos que pocos deportistas se atreven a asumir. Su proyecto de las Siete Cumbres comenzó con el Kilimanjaro, en África, y continuó por el Elbrús, en Europa; el Aconcagua, en Sudamérica; el monte Vinson, en la Antártida; el Denali, en Norteamérica, y la pirámide de Carstensz, en Oceanía.

En mayo de 2025 alcanzó el Everest, a 8.849 metros sobre el nivel del mar, y se convirtió en la primera mujer colombiana en completar el desafío de las Siete Cumbres. Su hazaña tuvo un capítulo adicional: durante esa misma expedición también llegó a la cima del Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo. Así, consiguió dos ascensos por encima de los 8.000 metros en apenas 28 horas.

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Su próximo reto también tendrá un componente especial por el lugar en el que se desarrollará. Moreno volverá a la Antártida, cuatro años después de convertirse en la primera mujer colombiana en escalar el monte Vinson, el 16 de diciembre de 2022. En aquella ocasión, la montaña fue la cuarta que conquistó dentro de su proyecto de las Siete Cumbres. Ahora regresará al continente para enfrentarlo desde otra disciplina: las carreras de larga distancia.

¿En qué consiste The Last Desert 2026?

La competencia se disputará entre el 16 y el 20 de noviembre y reunirá a corredores de diferentes países en uno de los territorios más remotos del planeta. Su formato contempla hasta seis etapas, aunque las condiciones del entorno pueden modificar los recorridos previstos.

A diferencia de otras ultramaratones, en esta prueba no hay un trazado completamente predecible. El hielo, la nieve, el viento y los cambios meteorológicos pueden alterar el desarrollo de cada jornada, por lo que completar la distancia exige mucho más que velocidad y resistencia física.

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Frente a este nuevo desafío, Moreno reconoce la dimensión de lo que está por afrontar. “Asumo este desafío con preparación, alegría y humildad, pero, sobre todo, con muchísimo respeto por todo lo que viene”, expresó la deportista.

Su participación en The Last Desert 2026 amplía una trayectoria en la que ha combinado el montañismo de altura, las ultramaratones y la exploración de algunos de los escenarios más exigentes del mundo. Después de conquistar las cimas más altas de los siete continentes, Margarita Moreno se enfrenta ahora a una prueba distinta, en la que el objetivo será llevar su resistencia física y mental al límite en el hielo antártico.

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