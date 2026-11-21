La designación se confirmó este viernes, después de una reunión entre el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano Berdugo; el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el…

El ciclismo colombiano volverá a tener a Boyacá como uno de sus principales escenarios. El departamento fue confirmado como sede del Campeonato Nacional de Ruta 2027 , que se disputará entre el 3 y el 7 de febrero y contará con la participación de corredores de las categorías élite, Sub-23, junior y prejuvenil, tanto en damas como en varones.

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Boyacá recibirá a las estrellas del ciclismo colombiano: así será el Nacional de Ruta 2027

La designación se confirmó este viernes, después de una reunión entre el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano Berdugo; el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el director de Indeportes Boyacá, Fernando López. Durante el encuentro, los representantes avanzaron en los aspectos relacionados con la organización de una nueva edición del certamen nacional.

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La competencia tendrá como protagonistas a ciclistas de diferentes generaciones y regiones del país, que durante cinco jornadas buscarán quedarse con los títulos y las medallas nacionales en las distintas categorías y modalidades programadas.

Estos serán los municipios por los que pasará el Nacional de Ruta 2027

Uno de los aspectos destacados de esta edición será el recorrido por distintos municipios boyacenses. El trazado incluirá a Sotaquirá, Oicatá, Firavitoba, Sora, Cucaita, Chivatá y Paipa, además del sector del Pantano de Vargas y la ciudad de Tunja.

De esta manera, el campeonato tendrá presencia en varios puntos del departamento, que volverá a recibir a buena parte de los principales exponentes del ciclismo nacional. Las jornadas permitirán conocer a los nuevos campeones de Colombia en las categorías convocadas, en una competencia que también reunirá a las jóvenes promesas de este deporte.

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Boyacá volverá a recibir los Nacionales después de tres años

La elección de Boyacá representa el regreso del Campeonato Nacional de Ruta a un territorio con una amplia tradición y reconocimiento en la historia del ciclismo colombiano. La última vez que el departamento organizó esta competencia fue en 2024, por lo que volverá a ser anfitrión del certamen en 2027.

Con la confirmación de la sede, la Federación Colombiana de Ciclismo y las autoridades departamentales comienzan los preparativos para recibir a los participantes y organizar las cinco jornadas de competencia.

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Entre el 3 y el 7 de febrero, Boyacá será nuevamente punto de encuentro para el ciclismo colombiano, con una programación que reunirá a las categorías de formación y a los corredores élite en la disputa por los títulos nacionales de ruta.

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