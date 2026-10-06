Mateo Gómez, campeón mundial de karting a los 11 años: ganó en Italia

Mateo Gómez tiene apenas 11 años y ya puede decir que es campeón mundial. El colombiano se quedó con el título de la categoría Easykart 60 en la edición 25 de las Easykart International Grand Finals , disputadas entre el 1 y el 4 de octubre en Lonato del Garda, Italia. El colombiano se enfrentó a una parrilla de 30 pilotos y desde las primeras vueltas dejó claro que estaba para pelear por el título. En la clasificación terminó segundo, apenas una décima por detrás del líder, y después ganó las dos mangas eliminatorias.

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En la prefinal, Gómez volvió a terminar en las primeras posiciones y cruzó la meta en el segundo lugar. Todo quedó definido en la final, donde el colombiano tomó el primer puesto y consiguió la victoria con más de tres segundos de ventaja sobre el italiano Edoardo Galimberti, campeón internacional de la categoría en 2025.

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El resultado completó un fin de semana perfecto para Gómez, quien fue el piloto más rápido de la Easykart 60 durante toda la competencia y terminó levantando el título mundial en uno de los escenarios más importantes del kartismo internacional.

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Mateo Gómez, campeón mundial: un año de crecimiento

El campeonato no fue un resultado aislado. Mateo comenzó 2026 compitiendo en el World Series Karting (WSK), uno de los principales circuitos del kartismo mundial, y terminó su primera participación del año en el puesto 58 entre 70 pilotos. A partir de ahí comenzó una progresión constante. En marzo llegó al puesto 37; en mayo ascendió al 22; en junio consiguió un octavo lugar y, en agosto, terminó segundo en una de las mangas, compitiendo contra algunos de los mejores pilotos del mundo.

Esa evolución terminó materializándose en Italia, donde logró el título después de imponerse a una parrilla internacional.

Del karting colombiano a Italia

La historia de Mateo en el kartismo comenzó en Colombia en 2022, cuando tenía apenas seis años. Desde entonces acumuló más de 15 podios nacionales, fue reconocido durante tres años consecutivos como el piloto con más pole positions de la Rok Cup Colombia y consiguió el título de Campeón Supernacional en la categoría Infantil.

En 2024 dio otro paso en su formación y compitió en Estados Unidos con el equipo Orsolon Racing, bajo la orientación del brasileño Fabio Orsolon. Allí consiguió resultados entre los cinco primeros en diferentes competencias importantes. Pero el gran cambio llegó en octubre de 2025. Su familia tomó la decisión de mudarse a Italia para acompañar su desarrollo deportivo y permitirle competir de manera constante en el escenario considerado como uno de los más exigentes del kartismo internacional.

La diferencia se refleja en el calendario. Mientras en sus primeros años en Colombia disputaba alrededor de nueve carreras por temporada y en Estados Unidos unas 15, en 2026 afrontó cerca de 40 competencias y alrededor de 300 días en pista.

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Para su familia, el objetivo no es únicamente acumular trofeos. Daniel Gómez, padre de Mateo, ha explicado que vivir en Italia representa una oportunidad para aprender, competir al más alto nivel y avanzar en su formación, pero también que como padres buscan cuidar su salud física y mental, acompañarlo y guiarlo durante el proceso.

Un título con historia para Colombia

La categoría en la que Mateo hizo historia tiene además un vínculo particular con el automovilismo internacional. Easykart nació a comienzos de los años 2000 por iniciativa del fabricante italiano Birel, actualmente Birel ART, y por sus competencias han pasado pilotos que posteriormente llegaron a las principales categorías del automovilismo. En 2015, Kimi Antonelli, actual piloto de Fórmula 1, ganó precisamente el título internacional de Easykart 60.

El campeonato de Mateo también tiene un antecedente colombiano. Easykart llegó al país impulsado por Juan Pablo Montoya y su padre, Pablo. En 2006, Federico Montoya consiguió el título internacional de Easykart 125 Light en Jesolo, Italia.

Veinte años después, otro colombiano volvió a conquistar un título internacional de Easykart en Italia. Esta vez fue Mateo Gómez, con 11 años, quien puso nuevamente el nombre de Colombia en lo más alto del kartismo mundial.

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