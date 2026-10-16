Joseph Blatter arremete contra Gianni Infantino: “La credibilidad no se puede comprar”

Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, lanzó una dura crítica contra Gianni Infantino después de que el actual máximo dirigente del fútbol mundial se disculpara por los errores en la gestión del proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE) , una iniciativa que buscaba abrir la puerta a inversores externos para participar en las competiciones del organismo. El suizo cuestionó la actuación de su sucesor y advirtió que la credibilidad de la institución no se puede recuperar con dinero.

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“¡Confesión, indulgencia y absolución en un solo acto! El Papa debe estar contento. Gianni Infantino, ¡el más grande! Un verdadero espectáculo notable en Zúrich: Infantino, evidentemente un buen católico, confiesa primero sus pecados y luego promete 25 millones. ¡Confesión, indulgencia y absolución en un solo acto! El Papa debe estar contento. Pero en el fútbol vale lo mismo que en la iglesia: la credibilidad no se puede comprar”, mencionó en sus redes sociales.

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La controversia se produjo después de la retirada del proyecto FFE, con el que la FIFA pretendía comercializar una participación en sus competiciones ante posibles inversores externos. La iniciativa generó cuestionamientos y terminó convirtiéndose en un nuevo foco de debate sobre la gestión financiera y la transparencia del organismo.

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Gianni Infantino, the Greatest ! An astonishing performance in Zurich: Infantino, apparently a good Catholic, confesses his sins and then promises 25 million. Confession, indulgence and absolution — all in one appearance! The Pope would love it. But in football, as in the Church,… — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) October 16, 2026

Blatter ya había cuestionado el proyecto de Infantino

Las críticas del expresidente no son nuevas. Antes de sus recientes declaraciones, Blatter ya había expresado su rechazo a la iniciativa y defendido que la FIFA no debía funcionar bajo la lógica de un fondo de inversión privado.

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“La FIFA no es un fondo de capital privado”, había advertido el suizo, quien también sostuvo que “el dinero importa, pero nunca debe convertirse en todo”. Sus palabras reflejan sus reservas frente a un modelo que, en su opinión, podría poner los intereses financieros por encima de los principios que deben orientar al fútbol mundial.

Infantino buscará continuar al frente de la FIFA hasta 2031

El enfrentamiento entre ambos dirigentes se produce mientras Infantino se prepara para buscar un nuevo mandato al frente de la FIFA. Elegido en 2016 y reelegido en 2019 y 2023, el dirigente aspira a continuar en el cargo hasta 2031. Las próximas elecciones están previstas para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, mientras que el plazo para presentar candidaturas vence el 18 de noviembre.

En el panorama electoral, el suizo Ramon Vega, exfutbolista y crítico de la actual administración, aparece como un posible rival de Infantino. La continuidad del presidente también genera divisiones entre las confederaciones: UEFA, CONCACAF y la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) se oponen a su permanencia, mientras que la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Confederación Africana de Fútbol (CAF) respaldan su candidatura, según la información suministrada.

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🚨⚽ BLATTER LANZA UNA CRITICA CONTRA INFANTINO



El expresidente de la FIFA cuestionó las disculpas de Gianni Infantino por los errores en el proyecto FIFA Forward Enterprise y lanzó una frase que encendió la polémica. 👀🔥



💥 “La credibilidad no se puede comprar”, escribió… pic.twitter.com/iAEiDkOg6Z — XEU Deportes (@xeudeportesmx) October 16, 2026

¿Quién es Joseph Blatter, expresidente de la FIFA?

Blatter presidió la FIFA entre 1998 y 2016, año en el que dejó el cargo en medio de los escándalos de corrupción que sacudieron al organismo. Su salida marcó el final de una etapa de casi dos décadas al frente de la institución.

Desde entonces, el suizo ha cuestionado en distintas ocasiones las decisiones de su sucesor. Sus recientes declaraciones vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre la transparencia, la gestión económica y la credibilidad de la FIFA, en un momento clave para el futuro político de Infantino.

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