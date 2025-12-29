Michael Schumacher: se cumplen 12 años de su accidente y esto es lo que se sabe de su salud

Michael Schumacher, uno de los pilotos más importantes de la historia. Foto: Rainer W. Schlegelmilch

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Se cumplen 12 años del accidente que cambió para siempre la vida de Michael Schumacher, una de las figuras más grandes en la historia del deporte mundial.

Desde aquel día, el expiloto alemán permanece bajo delicado cuidado médico, lejos de la vida pública y envuelto en un silencio que su familia ha decidido preservar como una forma de protección y respeto.

¿Cómo fue al accidente de Michael Schumacher mientras montaba esquí?

El accidente ocurrió mientras practicaba esquí, cuando sufrió una fuerte caída y se golpeó la cabeza, provocándose un traumatismo craneoencefálico, el único diagnóstico oficial que se conoció.

El impacto fue particularmente severo en la parte derecha del cráneo, con lesiones también en el cuello y en la zona occipital, regiones vitales para el funcionamiento neurológico.

Como consecuencia del golpe, Schumacher presentó hemorragias internas y un edema cerebral que obligaron a una atención médica inmediata y compleja. Fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones y su estado fue tan crítico que los médicos decidieron mantenerlo en coma durante seis meses, mientras su cuerpo luchaba por estabilizarse.

Tras ese largo periodo hospitalario, Schumacher fue trasladado a su residencia, donde desde entonces recibe cuidados especiales permanentes. La información que trascendió en su momento indicó que su cerebro se encontraba rodeado de líquido dentro del cráneo, una condición que explicaba la extrema fragilidad de su estado y la necesidad de un tratamiento constante.

Por qué quedó vivo Schumacher tras el accidente y el silencio de la familia

El casco que llevaba puesto al momento del accidente fue determinante para que Michael Schumacher salvara su vida, pero no logró disipar por completo la energía del impacto. Esa fuerza residual fue suficiente para provocar daños profundos que, más de una década después, siguen marcando su día a día y explican las graves complicaciones de salud que padece.

Desde 2014, un año después del accidente, no se han vuelto a emitir reportes oficiales sobre su estado. Ese silencio dio paso a un hermetismo absoluto, sostenido por la voluntad de su familia de mantener la privacidad del expiloto y evitar cualquier exposición innecesaria de una situación profundamente íntima.

Así se construyó la leyenda de Schumacher

Antes del accidente, Michael Schumacher había construido una carrera que lo llevó a la cima del automovilismo. Debutó en la Fórmula 1 en 1991 y rápidamente se consolidó como uno de los pilotos más talentosos de su generación, destacándose por su disciplina, su capacidad técnica y una mentalidad competitiva implacable.

Ganó siete títulos mundiales de Fórmula 1, dos con Benetton y cinco con Ferrari, equipo con el que protagonizó una de las etapas más dominantes que se recuerdan en el deporte. Sus 91 victorias, 68 poles y 155 podios lo convirtieron durante años en el referente estadístico y simbólico de la categoría.

Tras una primera retirada, regresó a la Fórmula 1 con Mercedes entre 2010 y 2012, en una etapa final marcada más por la experiencia que por los resultados. Al terminar esa etapa, cerró definitivamente su carrera deportiva, dejando una huella imborrable en la historia del automovilismo.

Hoy, a 12 años del accidente, el nombre de Michael Schumacher sigue ligado a la grandeza, pero también al silencio. Su legado permanece intacto en las pistas y en la memoria colectiva, mientras su vida transcurre lejos del ruido, sostenida por el cuidado médico y por una familia que decidió que su historia personal se viva en privado.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador