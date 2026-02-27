Mundial de Levantamiento de Pesas Sub-17 Cali 2026: así fue la presentación oficial

Autoridades deportivas y gubernamentales presentes en el lanzamiento oficial del Mundial de Levantamiento de Pesas Sub-17 Cali 2026. Foto: Comité Olímpico Colombiano

Este miércoles 25 de febrero de 2026 en el hotel Dann Carlton de la capital vallecaucana se llevó a cabo el lanzamiento oficial del Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas Sub-17 Cali 2026. Este campeonato prejuvenil de halterofilia se llevará a cabo del 4 al 11 de julio en la Sucursal del Cielo.

José Carlos Quiñonez, secretario de la Federación Internacional de Halterofilia (IWF), destacó la importancia de este acto. De acuerdo con él, porque le permite a la región y a Colombia tomar consciencia sobre la importancia del evento y su significado para el presente y futuro de las pesas en el país.

El dirigente peruano, quien ostenta el segundo cargo más importante de la IWF, después del presidente Mohammed Hasan Jalood, agradeció a la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas por haberle permitido estar en Colombia, acoger el certamen y el apoyo de las autoridades locales.

Personalidades presentes en Cali

La ceremonia contó con la presencia de Berenice Moreno Atencia, directora de Posicionamiento y Liderazgo del Ministerio del Deporte. Además de su actual cargo, Moreno Atencia es múltiple medallista mundial de patinaje.

Adicionalmente, estuvo presente Ana Milena Orozco Cañas, gerente de Indervalle. “Este no será un evento más, sino un certamen mundial que nos permite ver grandes exponentes internacionales”, señaló Orozco Cañas.

Por otro lado, Alexander Camacho Erazo, secretario del deporte caleño, dijo que este Campeonato Mundial de Pesas Sub-17 permite seguir ratificando a Cali como ciudad multideportiva con cabida para todas las disciplinas.

¿Cuándo será el Mundial de Pesas en Cali?

Otra de las figuras durante el lanzamiento oficial del torneo fue William Peña Rodríguez, presidente de la Federación Colombiana de Pesas, quien agradeció a la IWF por “la confianza y acogida de la solicitud para ser la sede del mundial”.

Los entes gubernamentales, Ministerio del Deporte, Gobernación del Valle y Alcaldía de Cali, también tuvieron palabras de agradecimiento. Además, valoraron los esfuerzos de todos y todas para articular el apoyo para este evento.

Finalmente, este jueves 26 de febrero fue el último día para la inspección en la primera visita por parte de las autoridades de la IWF. Ellos observan el avance de lo planificado para el certamen, el cual comenzará en el coliseo El Pueblo el 4 de julio y terminará el 11 del mismo mes.

