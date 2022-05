Naomi Osaka no estará en el Masters 1000 de Roma

Naomi Osaka en uno de sus partidos en el Hard Rock Stadium en Miami. Foto: ERIK S. LESSER

La japonesa Naomi Osaka, con dolores en el tendón de Aquiles desde el torneo de Madrid, renuncia al torneo WTA 100 de Roma para no arriesgar antes de Roland Garros (22 de mayo - 5 de junio), anunció el lunes la WTA.

“Lamentablemente debo retirarme de Roma debido a que la lesión que sufrí la semana pasada en Madrid no se ha curado todavía”, señaló la exnúmero 1 mundial citada en un comunicado.

Asimismo dijo: “Es una lesión en el tendón de Aquiles por lo que debo ser prudente, especialmente antes de Roland Garros”, añadió.

Osaka, actualmente número 38 del mundo, fue derrotada en la segunda ronda del torneo madrileño por la española Sara Sorribes (47ª) 6-3, 6-1. La japonesa ha sido reemplazada en el torneo femenino de Roma por otra española, Nuria Párrizas Díaz (51ª).

Cabe recordar que no es la primera vez que Osaka se retira de sus competiciones, apelando a lesiones y también a temas de salud mental. En 2020 se retiró del Masters de Cincinnati en Nueva York por una lesión en el tendón de la corva izquierda; también se tuvo que bajar de la semifinal del torneo de Melbourne en enero de 2022 por una lesión abdominal.

Uno de los anuncios más importantes que dio la deportista de 24 años en su carrera fue decir que sufría de episodios de depresión, lo cual abrió un debate sobre la salud mental de los deportistas en sus respectivas competiciones, esto lo comunicó desde su participación en el US Open en 2018 y lo ratificó abandonando Roland Garros y anunciando un tiempo prudencial para su recuperación.

Naomi Osaka en una de sus publicaciones en Twitter escribió: “Espero todos estén bien, escribo esto para decir que no haré ninguna atención a prensa en Roland Garros, últimamente he sentido que las personas no tienen cuidado por la salud mental de los atletas y esto sale a la luz cada vez que veo una de estas o hago parte de una. Usualmente nos sentamos a escuchar preguntas que hemos respondido en múltiples ocasiones antes. He visto varios videos de atletas teniendo un colapso luego de sus conferencias de prensa”.

“Que yo no las quiera realizar no tiene nada que ver con el torneo ni con algunos periodistas que han hecho entrevistas desde que era muy joven y ahora mantenemos relaciones de amistad. Sin embargo, si la organización sigue diciendo y pensando que tenemos que hacer prensa o nos multarán, seguirán ignorando la salud mental de los atletas que son la parte central en esta relación de cooperación, así que espero que lo que me van a cobrar de multa, al menos vaya a un centro de caridad para cuidado de la salud mental”, dijo la tenista japonesa.

Actualmente Osaka se dedicará a la recuperación de su lesión para estar en condiciones apropiadas para el Roland Garros que iniciará el próximo lunes 16 de mayo.

