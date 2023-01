Nicolás Echavarría será uno de los colombianos en el Farmers Insurance Open

Nicolás Echavarría, uno de los colombianos en el PGA Tour. Foto: Cortesía Nicolás Echavarría

Nicolás Echavarría será uno de los tres colombianos en competencia en el Farmers Insurance Open, evento del PGA Tour en el que por segunda vez habrá tres golfistas nacionales compitiendo, tal como sucedió en el Puerto Rico Open de 2017, torneo en el que aparecieron juan Sebastián Muñoz, Camilo Villegas, dos de los tres que estarán en esta ocasión en California, y Marcelo Rozo.

Echavarría, quien no superó el corte en The American Express por un golpe, luego de una ronda sin errores, llega confiado para esta nueva competencia, consciente de que es un campo que no es nada sencillo, pero que las condiciones pueden serle favorables pues se siente cómodo jugando con el viento, tal como lo demostró en Hawái durante el Sony Open.

Entretanto, los mencionados Villegas y Muñoz también hacen parte de este nutrido field que buscará, desde el miércoles 25 de enero, quedarse con un título importante dentro de la temporada y que en 2022 quedó en manos de Luke List, quien venció a Will Zalatoris en un emocionante desempate.

Para este año, por su parte, hay una serie de grandes jugadores que buscan la victoria, entre ellos el campeón del último fin de semana, Jon Rahm, quien se ha quedado con los títulos de los dos eventos que ha disputado a lo largo de 2023, hecho que lo convierte en principal favorito y máxima figura del field.

“Me siento cómodo con mi juego para esta semana, fue una lástima quedarme fuera del domingo en el anterior torneo, pero creo que vengo haciendo bien las cosas y ojalá pueda demostrar eso esta semana en este torneo tan especial”, aseguró Nicolás Echavarría en la previa del evento donde buscará sumar su tercer corte de la temporada.

El colombiano llega a este evento en el puesto 114 de la FedEx Cup y disputará las dos primeras rondas del torneo junto a los estadounidenses Harry Higgs y Michael Herrera. En el primer día el grupo irá por el Campo Norte (North Course), mientras que el jueves arrancarán hacia el mediodía en el Campo Sur (South Course).

La bolsa de premios para este torneo es de 8.7 millones de dólares y el ganador recibirá poco más de 1.5 millones de estos.

