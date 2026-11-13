Nicolás Mejía y Daniel Galán encabezan la lista colombiana para el Challenger de Bogotá

La representación colombiana estará encabezada por Mejía, quien llegará como primer sembrado y defensor del título, pero también tendrá el regreso de un experimentado Galán a una ciudad…

Nicolás Mejía, Daniel Galán y Miguel Tobón serán los representantes nacionales en el Challenger Seguros del Estado 2026, una competencia de tenis que reunirá a jugadores de diferentes nacionalidades en Bogotá y que tendrá al actual campeón como principal carta local. El torneo se disputará del 29 de noviembre al 6 de diciembre en el Club Los Lagartos.

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La representación colombiana estará encabezada por Mejía, quien llegará como primer sembrado y defensor del título, pero también tendrá el regreso de un experimentado Galán a una ciudad importante en sus primeros pasos como profesional y la presencia de Tobón, uno de los jugadores que ha protagonizado una evolución destacada en el escalafón mundial.

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Nicolás Mejía, a defender la corona en casa

Con el puesto 114 del ranking ATP, Nicolás Mejía será la principal referencia del tenis nacional en el certamen. El bogotano volverá a competir en el torneo después de quedarse con el título en la edición de 2025, por lo que tendrá el desafío de ratificar su condición de favorito y buscar una nueva celebración ante el público local.

Su participación también estará marcada por una temporada 2026 en la que dio pasos importantes en escenarios de mayor exigencia. El colombiano disputó las fases clasificatorias de torneos de Grand Slam y Masters 1000, con una actuación especialmente destacada en Wimbledon.

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Allí consiguió superar la fase previa y clasificarse por primera vez al cuadro principal de un Grand Slam. Su recorrido en el certamen británico llegó hasta la segunda ronda, un resultado que representó un avance importante en su carrera profesional.

Además, Mejía tuvo presencia en los cuadros principales de los Masters 1000 de Canadá, Cincinnati y Shanghái, experiencias que le permitieron medirse con algunos de los mejores jugadores del circuito internacional.

Daniel Galán y un regreso especial a Bogotá

Otro de los nombres que tendrá el Challenger Seguros del Estado será Daniel Galán. El santandereano aparece en el puesto 345 del ranking ATP, aunque su trayectoria incluye haber alcanzado la casilla 56 del mundo, una de las posiciones más destacadas para el tenis colombiano en los últimos años.

Su presencia en la capital tendrá un componente especial por los recuerdos que lo conectan con esta ciudad. En 2015, cuando tenía apenas 19 años, recibió una invitación (Wild Card) de IMLA de Colombia para disputar un torneo ATP en Bogotá.

Más de una década después, Galán regresará a competir en la capital, en un escenario que guarda relación con los primeros capítulos de su recorrido en el tenis profesional. Su experiencia internacional será uno de los argumentos de la delegación colombiana para afrontar el campeonato.

Miguel Tobón, una evolución que se refleja en el ranking

La tercera historia de la representación nacional será la de Miguel Tobón, quien llegará al torneo ubicado en el puesto 422 del escalafón ATP. Su presencia es una muestra del crecimiento que ha conseguido en el circuito profesional, especialmente si se tiene en cuenta que en junio de 2025 ocupaba la posición 805.

En poco más de un año, el colombiano logró escalar más de 380 puestos para instalarse entre los primeros 422 jugadores del mundo. Ese progreso también se verá reflejado en las condiciones de su participación en Bogotá.

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En la edición de 2025, Tobón consiguió ingresar al cuadro principal como lucky loser, una condición que le permitió disputar el torneo después de perder en la fase clasificatoria y beneficiarse de una vacante disponible. Para 2026, su situación será diferente: tendrá entrada directa al cuadro principal gracias a su ubicación en el ranking ATP.

Además, llegará con un resultado reciente que le da un impulso adicional, luego de vencer a Nicolás Mejía en un partido de tres sets durante su participación en Cali.

El Challenger Seguros del Estado 2026 se disputará entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre en el Club Los Lagartos de Bogotá. Allí, los aficionados tendrán la oportunidad de acompañar a los tres representantes colombianos en una competencia en la que buscarán aprovechar la localía y avanzar frente a jugadores de distintas nacionalidades.

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