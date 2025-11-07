Nicolle Mancilla: la joya del futsal que brilla con luz propia

La futbolista nariñense fue galardonada este año como la mejor juvenil del mundo y es una de las nominadas al premio del Deportista del Año 2025. Foto: FCF

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En Chico Pérez, un corregimiento de Santa Bárbara, Nariño, no había cancha grande, pero sí una niña que aprendió a dominar el balón en espacios reducidos: Nicolle Mancilla, que no lo sabía, pero esas circunstancias darían, años más tarde, su mayor virtud. Allí empezó la historia de la jugadora que hoy es considerada la mejor del mundo en su categoría.

La nariñense fue reconocida como la mejor jugadora joven de futbol sala del planeta en los Jako Futsal Awards, un galardón que la ratificó como una de las grandes promesas del deporte nacional. La distinción llegó después de que lideró a la selección sub-20 de Colombia que, el año pasado, logró un histórico título continental contra Brasil en el Suramericano de Paraguay.

“Mi ilusión siempre fue hacer grandes cosas. Me siento agradecida cuando recuerdo todo lo que me he preparado, mis inicios y las personas que me han ayudado”, comentó a El Espectador.

Cuando empezó su mamá no estaba convencida de que le dedicara tanto tiempo al fútbol. Le preocupaba que se olvidara de los estudios. Pero Nicole no perdió de vista su horizonte. A los seis años se mudaron a Guapi, Cauca, y su sueño no era otro: quería ser futbolista, aunque no de salón, sino de campo.

Jugando torneos en distintos municipios del Pacífico, Mancilla se ganó un nombre. Su talento la llevó a probarse en las inferiores del desaparecido Cortuluá, hasta que una lesión de rodilla la detuvo por un tiempo. Ese percance, sin embargo, abrió una nueva puerta: la del futsal, en el que su talento en espacio reducido le hizo marcar diferencia.

En las calles de la Sucursal del Cielo dio muestras de su talento, primero en el fútbol callejero y luego en el Club Deportivo Independiente Cali. Allí llamó la atención de Roberto Bruno, técnico de la selección de futsal, quien no dudó en citarla para el Suramericano Sub-20, del que salieron vencedoras.

Mancilla volvió a ponerse la camiseta tricolor después de ese certamen, pero en la selección de mayores, para encarar la Copa América de este año. Junto a sus compañeras lograron la clasificación al primer Mundial Femenino de Futsal, que se jugará del 21 de noviembre al 7 de diciembre en Filipinas. Colombia compartirá el Grupo B con España, Canadá y Tailandia.

Tiene ambición y mucha confianza. “No soy de referentes ni grandes ídolos. Siempre me gustó Ronaldinho, pero mi gran ejemplo a seguir he sido yo. Esa niña que jugaba descalza en la playa, entre el barro y la arena, y que hoy es la mejor jugadora juvenil del mundo”.

Nicolle Mancilla es una de las nominadas en la ceremonia del Deportista del Año de El Espectador y Movistar, que se realizará el lunes 1º de diciembre en el edificio de la UCompensar, en Bogotá. Esta casa editorial premiará a los mejores atletas de la temporada, como lo ha hecho de forma ininterrumpida desde 1960, en la ceremonia más prestigiosa y tradicional del deporte colombiano.

Se homenajeará a los deportistas más destacados en las categorías mayores, juvenil y paralímpica, así como a los mejores entrenadores y dirigentes. Por primera vez se entregará la categoría “Gamer”, y también se concederá el premio al Juego Limpio Guillermo Cano, de especial significado para esta casa editorial.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador