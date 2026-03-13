Nuevo récord mundial de Armand Duplantis: superó los 6,31 metros en salto con pértiga

El vigente campeón olímpico y mundial estableció un nuevo récord mundial de salto con pértiga al superar los 6,31 metros en Uppsala, Suecia. Foto: EFE - FREDRIK PERSSON

El sueco Armand Duplantis volvió a hacer historia en el atletismo mundial. Este jueves, el vigente campeón olímpico y mundial estableció un nuevo récord del mundo en salto con pértiga al superar los 6,31 metros, durante la reunión atlética Mondo Classic, disputada en Uppsala, Suecia.

Con esta marca, el atleta escandinavo mejoró por un centímetro su propio registro de 6,30 metros, que había logrado en septiembre de 2025 en Tokio. El nuevo hito llegó, además, frente a su público local, en un escenario que celebró otro capítulo de dominio absoluto de Duplantis en la especialidad.

Este salto representa el decimoquinto récord mundial de su carrera, una cifra que reafirma su estatus como el gran referente del salto con pértiga en la actualidad.

Una competencia que terminó en exhibición

Desde el inicio de la jornada, Duplantis mostró confianza en cada intento. El sueco decidió abrir su participación con un salto de 5,65 metros, mientras otros competidores prefirieron comenzar en alturas más exigentes.

Entre ellos estaba el griego Emmanouil Karalis, quien llegaba a la competencia con una marca reciente de 6,17 metros. Sin embargo, la jornada no resultó favorable para el heleno: falló sus tres intentos en los 6,00 metros, quedando fuera de la lucha por el podio.

Con Karalis fuera de competencia, el noruego Sondre Guttormsen se convirtió en el principal rival del sueco. No obstante, la diferencia de nivel volvió a quedar en evidencia.

Duplantis superó los 5,90 metros en su primer intento y posteriormente logró franquear los 6,08 metros, una altura que Guttormsen no pudo superar. En ese momento, el triunfo en la reunión ya estaba prácticamente asegurado para el local.

El salto histórico de 6,31 metros

Con la victoria en el bolsillo, Duplantis decidió ir más allá y buscar otro récord mundial. El listón se colocó entonces en los 6,31 metros, una altura nunca antes superada en la historia del atletismo.

El intento fue inmediato y decisivo. El sueco realizó su carrera, se impulsó con la pértiga y logró superar la barra en su primer intento. Aunque el listón se movió tras el contacto, finalmente se mantuvo en su sitio, confirmando el nuevo récord mundial.

De esta forma, Duplantis amplió su impresionante serie de plusmarcas que comenzó en febrero de 2020 en Torun, Polonia.

Un impulso clave para la temporada 2026

El resultado también marca un cambio importante en el inicio de la temporada del atleta. Hasta ahora, su mejor registro de 2026 era de 6,06 metros, conseguido en Clermont-Ferrand.

El salto de 6,31 metros en Uppsala lo posiciona nuevamente como el gran favorito para los próximos Mundiales en pista cubierta, que se disputarán a finales de marzo en Torun.

En ese evento, Duplantis buscará su cuarto título mundial bajo techo, una meta que, tras este nuevo récord, parece cada vez más cercana. Mientras tanto, el sueco continúa elevando el listón —literal y figuradamente— en una disciplina que parece haber quedado a su medida.

