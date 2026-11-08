¡Oro para Colombia! María Carolina Velásquez conquistó la Copa Mundo de Triatlón en Chile

La competencia, que reunió a deportistas de alto nivel, tuvo como escenario las calles de Iquique y la…

La colombiana María Carolina Velásquez firmó una destacada actuación en territorio chileno y se quedó con el primer lugar de la Copa Mundo de Triatlón de Iquique, luego de protagonizar un ajustado desenlace contra la estadounidense Taylor Knibb. Con un tiempo de 55 minutos y 47 segundos, la deportista nacional se impuso en la prueba élite femenina disputada este domingo 8 de noviembre y sumó un nuevo triunfo internacional a su temporada.

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La competencia, que reunió a deportistas de alto nivel, tuvo como escenario las calles de Iquique y la playa Cavancha. El recorrido estuvo dividido en tres segmentos: 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera a pie, un exigente desafío en el que Velásquez consiguió remontar posiciones para llegar a la definición por el título.

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María Carolina Velásquez remontó para conquistar el oro en Iquique

La representante colombiana comenzó su participación con un registro de 9 minutos y 36 segundos en la prueba de natación. Aunque ese primer segmento no le permitió ubicarse en la cabeza de la competencia, la triatleta encontró mejores sensaciones en las siguientes etapas y comenzó a descontar diferencias frente a sus rivales.

En el tramo de ciclismo, que comprendió cuatro vueltas a un circuito de cinco kilómetros, Velásquez marcó un tiempo de 28 minutos y 44 segundos. Posteriormente, afrontó los cinco kilómetros de carrera a pie, distribuidos en dos vueltas de 2,5 kilómetros, donde registró 16 minutos y 11 segundos.

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A esos tiempos se sumaron los 47 segundos empleados en la primera zona de transición y los 26 segundos de la segunda, para completar un registro total de 55:47, suficiente para quedarse con el primer puesto de la competencia.

El desenlace tuvo una definición muy apretada. La colombiana llegó a la meta con el mismo tiempo que la estadounidense Taylor Knibb, pero logró marcar el ritmo en el remate para quedarse con la victoria. El podio lo completó la española Marta Pintanel Raymundo, quien finalizó con una marca de 55 minutos y 53 segundos.

Después de su consagración, Velásquez manifestó su satisfacción por el resultado y destacó el nivel de las competidoras, así como su capacidad para cerrar la prueba con un buen remate.

“Me siento muy feliz, el nivel en la competencia fue muy alto y afortunadamente tuvimos piernas para hacer un remate al final. Este fue un gran resultado para mi proceso y me disfruté la carrera porque era mi primera vez acá en Iquique”, expresó la deportista colombiana.

María Carolina Velásquez suma otro oro a su temporada 2026

El título conseguido en Chile representa un nuevo resultado destacado para la triatleta nacional, que venía de alcanzar la medalla de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Además, su rendimiento en el ciclo olímpico durante este año también incluyó dos preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: una medalla de plata en la competencia individual y otra de bronce en la prueba por equipos mixtos.

De esta manera, María Carolina Velásquez continúa ampliando su palmarés internacional y suma la Copa Mundo de Iquique a una temporada en la que ya había conseguido importantes resultados para el deporte colombiano.

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