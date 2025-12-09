Colombia vs. Portugal en Miami: el partido con la reventa más alta del Mundial 2026

La confirmación del calendario desató en el mercado un salto de más del 500 % en el valor de las boletas para el juego del 27 de junio, que ya figura entre los más costosos del Mundial. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El escalamiento del precio de las entradas para el Colombia vs. Portugal ya no es una curiosidad del mercado secundario: se convirtió en un fenómeno económico que refleja el apetito global por este partido y el impacto directo que tuvo la revelación oficial del calendario del Mundial 2026.

La dinámica fue inmediata tras el sorteo. Apenas se confirmó que el duelo se jugará el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, la reventa explotó y transformó un que hasta hace pocos días era accesible en un lujo reservado para unos pocos.

Según el informe publicado por The Athletic, los tiquetes del compromiso entre Colombia y Portugal aumentaron alrededor de 514 % desde el jueves anterior al sorteo. El dato refleja un comportamiento atípico incluso para estándares mundialistas: en cuestión de horas, la entrada más barata pasó de costar menos de 400 dólares a instalarse muy por encima de los 2.000 dólares, con picos que alcanzaron casi 3.000 dólares el sábado en la tarde, minutos después de que la FIFA revelara el fixture. Con ese nivel de escalada, el partido ya es la cuarta entrada más costosa del torneo, solo superada por las semifinales y la final.

El patrón marca una tendencia clara: el Mundial 2026, disperso entre tres países y con una comunidad latina enorme en Estados Unidos, tendrá en Miami uno de sus epicentros más deseados. Y en ese entorno, el cruce que involucra a la selección de Néstor Lorenzo se catapultó como uno de los más buscados por hinchas colombianos, portugueses y revendedores que detectaron la oportunidad.

The Athletic detalla que, antes de conocerse oficialmente los enfrentamientos, el valor base de ese juego se movía por debajo de los 400 dólares en plataformas como ticketdata.com, que monitorea la reventa. La diferencia entre ese piso y los montos actuales es la evidencia más clara de la presión del mercado. Las zonas aledañas al Hard Rock Stadium, que desde el jueves empiezan a cerrar para preparación logística, solo alimentan el ambiente de expectativa alrededor de este encuentro.

¿Cómo está la reventa en México?

Hay un punto importante: el reporte no incluye datos de México, donde la reventa está restringida por ley. Por eso no se conocen cifras comparativas de los primeros dos partidos de Colombia, programados para el 17 de junio ante Uzbekistán en el estadio Azteca y el 23 de junio en Guadalajara frente al ganador de la repesca entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia. La ausencia de información mexicana deja en evidencia que el juego de Miami es, por ahora, la referencia más clara del comportamiento real del mercado.

También hay un contraste llamativo dentro del propio grupo de Colombia. Mientras el duelo ante Portugal encabeza el listado de mayores incrementos, el partido entre Uzbekistán y el rival proveniente del repechaje —programado en Atlanta— registró una caída de 42 % en comparación con los valores que se manejaban antes del sorteo.

¿Cuáles son los partidos con boletas más costosas en la reventa del Mundial 2026?

En el escalafón de aumentos más pronunciados, el choque de Miami domina con amplitud. A continuación aparecen otros encuentros que también dispararon su valor:

Colombia vs. Portugal en Miami Gardens ( $2.189 , 514 % )

Escocia vs. Brasil en Miami ( $1.474 , 338 % )

Argentina vs. Argelia en Kansas City ( $968 , 307 % )

Argentina vs. Austria en Arlington ( $1.327 , 252 % )

Portugal vs. ganador del repechaje intercontinental en Houston ( $1.003 , 241 % )

Jordania vs. Argentina en Arlington ( $1.158 , 227 % )

Brasil vs. Haití en Filadelfia ( $1.058 , 210 % )

Ecuador vs. Alemania en East Rutherford ( $1.064 , 196 % )

Portugal vs. Uzbekistán en Houston ( $781 , 188 % )

Inglaterra vs. Croacia en Arlington ($997, 187 %)

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador