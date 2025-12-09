Jesurún se refirió a la posibilidad de enfrentar a Francia y Croacia previo al Mundial

La selección de Colombia se prepara para su sexto mundial. Foto: EFE - Giorgio Viera

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección de Colombia quiere llegar de la mejor manera posible al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y para hacerlo posible necesita medirse con pesos pesados para así conocer sus fortalezas y debilidades. Por eso los amistosos previos a esa cita serán fundamentales.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo volverán a ver acción hasta la próxima ventana internacional, programada para el mes de marzo. Todavía no hay un anuncio oficial, pero es casi seguro que los rivales de la tricolor para esas fechas serán las selecciones de Francia y Croacia.

A propósito de esos amistosos habló este martes Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), comentó que hay acercamientos con ambas federaciones, pero que todavía hay detalles por resolver, entre ellos las sedes de ambos encuentros.

“En eso estamos, terminando de finiquitar esas opciones. Tenemos un par más, pero son las que más están a la mano. Los partidos, de concretarse, serían el de Croacia en Orlando y el de Francia en Washington”, comentó el directivo de la FCF en diálogo con Caracol Radio.

En caso de confirmarse ambos partidos sería una buena noticia para Colombia, pues se trata de dos selecciones que han sido protagonistas en las más recientes ediciones de la Copa del Mundo, con jugadores de primer nivel europeo.

Para la tricolor es clave enfrentar combinados del viejo continente, pues comparte grupo con Portugal, rival que en la previa se perfila como el más fuerte que enfrentarán los dirigidos por Néstor Lorenzo en la primera ronda de la cita orbital.

El seleccionado nacional también comparte en el Grupo K con el representativo de Uzbekistán y un rival que todavía no está definido. Dicho cupo se definirá en marzo próximo entre República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

La selección de Colombia conoció el pasado sábado las sedes de sus tres partidos en la fase de grupos. Debutará ante Uzbekistán (17 de junio) en Ciudad de México, luego se medirá con el ganador de la repesca intercontinental en Guadalajara (23 de junio), y cierra la primera ronda frente a Portugal en Miami (27 de junio).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador