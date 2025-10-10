Logo El Espectador
Paraguay celebra: Asunción será la sede de los Juegos Panamericanos 2031

La capital paraguaya superó a Río de Janeiro y coronó su sueño continental tras brillar con la organización de los Panamericanos Junior.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
10 de octubre de 2025 - 05:39 p. m.
Personas realizan bailes tradicionales de Paraguay durante una exhibición en un área donde se desarrollan los II Juegos Panamericanos Junior ASU 2025 este viernes, en Luque (Paraguay).
Foto: EFE - Rodrigo Sepulveda
La ciudad de Asunción fue elegida este viernes como la sede de los Juegos Panamericanos 2031, en una asamblea general extraordinaria de Panam Sports, los 41 Comités Olímpicos del continente realizada en Santiago de Chile.

La capital de Paraguay ganó la elección para albergar la edición XXI de los Juegos Panamericanos, con un total de 28 de los 52 votos contabilizados en un proceso realizado de forma presencial.

Asunción consiguió ser sede por primera vez de la competición continental de mayores, tras haber demostrado su capacidad de organización con el desarrollo este año de los Juegos Panamericanos Junior.

“No sé cómo agradecer el apoyo recibido. Yo sé que Río fue un gran candidato, la competencia nos obliga a ser mejores a todos, tuvimos una buena competencia”, dijo Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico paraguayo.

Paraguay ofreció dentro de su propuesta construir una Villa Panamericana, un estadio de atletismo y una nueva Arena dentro del Parque Olímpico de Asunción, además de contar con los recintos utilizados en la cita junior de agosto pasado.

Ambas sedes presentaron sus candidaturas ante la Asamblea durante 40 minutos, primero lo hizo Rio-Niterói y luego Asunción, un orden que quedó establecido en un sorteo realizado previamente por el Comité Ejecutivo.

Luego de la exuberante promoción brasileña, los paraguayos presentaron problemas técnicos con el audio del video de su propuesta, a lo que Panam Sports respondió con unas disculpas indicando que en los ensayos todo había funcionado.

Paraguay apeló a las emociones con un video animado que sugirió el impulso que significaría ser sede para las carreras y sueños de sus atletas, ofreció garantías de transparencia administrativa y el respaldo de haber sido elegidos para recibir un partido de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA en 2030.

La elección se realizó con la misma tecnología utilizada por el Comité Olímpico Internacional en sus procesos, que es aportada por la empresa Lumi Global, para contabilizar los votos.

Los 53 votos se repartieron entre los 41 Comités Olímpicos y 12 papeletas más, que por estatuto de la organización, se le otorga a cada uno de los países que han sido sede de los Juegos Panamericanos: Estados Unidos, Canadá, México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Brasil y Argentina.

