Patinadores colombianos brillan en el Nacional de hielo en Utah: así quedó el medallero

El 12.º Campeonato Nacional de Patinaje Sobre Hielo dejó un balance positivo en el Óvalo Olímpico de Utah, en Salt Lake City, Estados Unidos. En la pista participaron 17 patinadores nacionales, diez de ellos campeones mundiales de patinaje sobre ruedas, quienes demostraron su capacidad de adaptación a la superficie congelada.

Entre los nombres más destacados aparecieron Ángelo Verdugo, representante de la Liga de Patinaje de Santander, quien obtuvo tres medallas de oro y una de plata, y Kollin Andrea Castro, de la Liga del Valle del Cauca, que cerró su actuación con dos preseas doradas y dos plateadas.

La participación también refleja el crecimiento de esta disciplina en el país. Actualmente hay 89 deportistas colombianos registrados en el patinaje sobre hielo y 17 compitieron en este campeonato nacional.

Alberto Herrera Ayala, presidente de la Federación Colombiana de Patinaje, resaltó especialmente el rendimiento de Verdugo, a quien señaló como uno de los deportistas que mejor ha respondido en el proceso de transición hacia el hielo.

“Ángelo es actualmente el patinador con mejor rendimiento. Su trabajo constante en el hielo se refleja en el progreso de sus tiempos, los cuales mejoró en enero de este año, antes de participar en la Copa Mundo y en el Campeonato Mundial Juvenil realizado en Inzell, Alemania”, explicó el dirigente.

Sobre Kollin Castro, Herrera también destacó el potencial que ha mostrado en muy poco tiempo dentro de esta disciplina. La vallecaucana, pese a tener una experiencia muy corta en el hielo, logró competir con solidez frente a rivales con mayor recorrido.

“Con apenas cinco horas de entrenamiento en esta superficie, participó en cuatro pruebas, tanto de velocidad como de fondo, y en todas subió al podio. Además, registró tiempos muy cercanos a los récords nacionales, a menos de cinco segundos en las pruebas de 500 y 1.000 metros”.

El dirigente también subrayó el desempeño de otros deportistas que han empezado a destacarse en esta transición del patinaje sobre ruedas al hielo. Entre ellos mencionó a Gabriela Isabel Rueda, de la Liga de Bogotá, quien obtuvo dos medallas de oro pese a su poca experiencia en esta superficie.

En ese mismo grupo destacó a Pablo Felipe Marín, representante de la Liga de Caldas, quien también logró dos preseas doradas. Según la federación, sus resultados son consecuencia del proceso de adaptación y del trabajo que ha venido desarrollando durante los últimos meses en el hielo.

También lograron medallas patinadores con mayor trayectoria en esta disciplina, como la caldense Karen Siatama y el cundinamarqués Juan Carlos Candia, quienes han construido un proceso más prolongado en el patinaje sobre hielo.

Así quedó el medallero del 12.º Campeonato Nacional de Patinaje sobre Hielo:

