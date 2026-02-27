Pelea de Javier Reyes en la UFC: hora, cómo y dónde ver en vivo al peleador colombiano

Javier Reyes, antes de su debut en la UFC. Foto: UFC

El colombiano Javier Reyes tendrá su esperado debut este sábado en la UFC en la Arena México, escenario emblemático que acogerá una cartelera especial en la capital mexicana.

Será una noche clave para el peleador nacional, que dará el salto al máximo nivel de las artes marciales mixtas en un evento que marcará el inicio de su camino en la organización más importante del mundo.

Enfrente estará el experimentado brasileño Douglas Silva de Andrade, un rival con recorrido en la compañía y acostumbrado a peleas de alta exigencia. El combate formará parte de una velada con amplia prescencia latinoamericana y tendrá transmisión exclusiva de Paramount+, en una cita que pondrá a prueba al colombiano en su primer gran reto dentro del octágono.

Horario de la pelea de Blair Reyes en su debut de UFC

Los preliminares del evento comenzarán a las 5:00 p.m. de Colombia. El colombiano Javier Reyes no tiene un horario fijo para su combate, ya que dependerá de la duración de las peleas previas, aunque lo claro es que su duelo está programado como el cuarto de la cartelera.

Los combates estelares, en promedio, iniciarán sobre las 8:00 p.m. de Colombia. En toda Latinoamérica, los enfrentamientos se podrán ver en exclusiva por Paramount+, señal oficial de la mejor liga de MMA del mundo.

El cara a cara de Javier Reyes y Douglas Silva de Andrade

El cara a cara muestra un contraste claro en edad, recorrido y físico. Douglas Silva de Andrade llega con 40 años, un récord de 29-6 y un peso registrado de 136 libras. Mide 5’7’’ y cuenta con un alcance de 68 pulgadas, números que hablan de un peleador compacto, curtido y con mucha experiencia acumulada dentro del octágono. Su cartel lo presenta como el veterano que sabe leer los tiempos, acortar distancias y sobrevivir a escenarios complejos, incluso cuando las métricas físicas no juegan a su favor.

Enfrente está Javier Reyes, 32 años, récord de 22-5, 145 libras, la misma estatura (5’7’’) pero con una ventaja clave: 73 pulgadas de alcance. Esa diferencia de cinco pulgadas marca el eje del combate. Las probabilidades lo señalan como favorito (-240 frente a +190 del brasileño), reflejando no solo juventud sino también proyección. Para Reyes, el reto será traducir esos números en control real de la pelea; para Silva de Andrade, demostrar que la experiencia todavía pesa tanto como cualquier estadística.

La lista completa de las peleas: horarios de la noche de UFC para ver en Colombia a través de Paramount+

