El fútbol americano vivirá la noche más especial del año cuando New England Patriots, del colombiano Christian González, enfrenten a Seattle Seahawks en el Super Bowl LX. El partido final y más importante de la temporada de la NFL este 2026 tendrá un condimento especial con la presencia de Bad Bunny.

El artista puertorriqueño, reciente ganador del Grammy a mejor álbum del año, estará encargado del show de medio tiempo, una de las aristas más importantes de este evento. Un hecho ha atraído nuevos espectadores que habitualmente no ven la NFL y hoy se preguntan: ¿por qué los jugadores se pintan la cara?

¿Por qué los jugadores de fútbol americano se pintan la cara?

La razón más aceptada es el llamado efecto “eye black”. Este consiste en la reducción del deslumbramiento lumínico a partir de la pintura negra o cintas negras justo debajo de los ojos. Sea pintura o cinta, este elemento evita que el brillo del sol o las luces del estadio rebote y encandile al jugador.

Esto permite que el deportista pueda seguir la trayectoria del balón, especialmente cuando va en el aire, sin perder la orientación cuando levante la mirada al cielo y se tope con la luz natural, artificial o hasta los flashes de las cámaras.

Sin embargo, esta no es la única razón que puede explicar la pintura o cinta en la cara de los jugadores de la NFL. Otras cuestiones responden a factores psicológicos, otros de estética, tradición y moda en el fútbol americano.

Otras razones para la pintura en la cara de los jugadores de fútbol americano

Muchos lo utilizan como “pintura de guerra” para proyectar una imagen más agresiva o intimidante ante el oponente. Incluso, algunos historiadores de la liga se lo atribuyen a una tradición iniciada por Andy Farkas en 1942.

Eso sí, la NFL permite su uso siempre y cuando no contenga mensajes personales o comerciales. No puede incluir palabras, números, logos o símbolos. Además, está prohibido que la pintura se extienda fuera de la órbita del ojo.

Finalmente, la pintura negra en la cara también puede atender a una expresión de la identidad del jugador. Al tener la mayoría del tiempo la cara bajo el casco, como también ocurre en la Fórmula 1 (F1), las líneas o cintas en los pómulos son un estilo personal que no es obligatorio en la NFL.

