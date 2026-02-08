Logo El Espectador
¿Por qué se llama Super Bowl? Esta es la historia del nombre

El nombre no nació de una estrategia de mercadeo, sino más bien de un ingenio que hoy cuesta miles de millones de dólares.

Daniel Montoya Ardila
08 de febrero de 2026 - 03:07 p. m.
Fans de fútbol americano se toman una foto con el letrero del Super Bowl LX.
Foto: EFE - CHRIS TORRES
Cada vez falta menos para que comience el partido de fútbol americano más importante del año. Un domingo marcado en el calendario desde el inicio de la temporada regular de la National Football League (NFL). Con él no solo se mueven las estrategias de los equipos y la economía de Estados Unidos.

También las curiosidades de todo lo que rodea al “Super Tazón”, como por ejemplo: ¿por qué se llama Super Bowl? Una cuestión que puede ser desconocida hasta para los aficionados más acérrimos. Esta es la razón y el origen de este nombre del partido que tiene a buena parte del mundo mirando a Santa Clara, California.

¿Por qué se llama Super Bowl?

Lejos de ser una estrategia de mercadeo o una decisión pensada en hasta el más mínimo detalle, el nombre Super Bowl fue puesto por Lamar Hunt en 1966. El fundador de la American Football League (AFL) y en ese entonces dueño de los Kansas City Chiefs combinó dos palabras de manera inesperada.

Super” lo acuñó a la pelota de goma llamada Super Ball, muy popular por esos días, con la que jugaban sus hijos. Y “Bowl” era un término que ya era popular en el fútbol americano universitario y se utilizaba para referirse a partidos estelares de campeonato, los cuales casi siempre se disputaban en estadios.

Dichos estadios, en sus nombres llevaban el sufijo de “Bowl”, como el Rose Bowl de Pasadena, California. Con todo eso en mente, Hunt propuso el nombre “Super Bowl” en una reunión de la liga y la combinación de palabras gustó tanto que se quedó.

Esta es la historia del nombre, “Super Bowl”

Sin embargo, al año siguiente, 1967, oficialmente el juego final seguía llamándose “World Championship Game (Primer Campeonato Mundial AFL-NFL). No obstante, a partir de ese momento la prensa y los aficionados sí adoptaron el nuevo nombre de “Super Bowl”.

En 1969, la NFL finalmente adoptó oficialmente el término nombrando el campeonato de ese año como “Super Bowl III” y renombrando los dos anteriores. Una tradición que se mantiene hasta hoy con el Super Bowl LX.

Para la historia, el recuerdo y la anécdota, años después Lamar Hunt, acuñador del nombre “Super Bowl”, admitió que el término le parecía un poco “cursi” y esperaba que alguien sugiriera algo mejor, pero eso nunca pasó y actualmente es un fenómeno que cada vez más trasciende las fronteras estadounidenses.

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Edgar Trujillo(22146)Hace 51 minutos
Interesante resena historica
