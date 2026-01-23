Premios Altius: Yeison López fue elegido como el mejor atleta olímpico del año

Yeison López, atleta olímpico del año para los Premios Altius. Foto: Cortesía: Ministerio del Deporte

Yeison López no para de ganar. El pesista y vigente campeón mundial en arranque y total fue galardonado como el atleta olímpico del año la gala de los Premios Altius. Estos reconocimientos, organizados por el Comité Olímpico Colombiano (COC), exaltan la excelencia, el esfuerzo y los logros de los atletas colomibianos.

La otra figura de la noche fue Gabriela Rueda. La joven patinadora, también reconocida en la ceremonia del Deportista del Año de El Espectador, al igual que Yeison López, obtuvo el premio a la mejor atleta del año no olímpica. Una estatuilla más que merecida luego de su actuación en los Juegos Mundiales Chengdú 2025.

“Compartir con los mejores del deporte olímpico es un honor y una fuente inagotable de lucha. Esta noche celebramos el talento, la disciplina y el caracter de quienes han llevado el nombre de nuestro país a los escenarios más exigentes del mundo”, destacó durante la velada Patricia Duque Cruz, ministra del Deporte.

Ganadores de los Premios Altius

El gimnasta Keynher Vera logró el galardón a la promesa olímpica del año y el nadador subacuático Samuel Sosa a la promesa no olímpica del año. Además, la distinción de vida y obra fue para María Emma Gaviria, impulsadora de la arquería en Colombia, y David Cañón Cortés, periodista deportivo con más de 60 años de carrera.

“Si tenemos un Ministerio del Deporte fuerte el deporte colombiano tendrá mayor progreso. El respaldo de esta entidad ha sido permanente y decidido dentro de las posibilidades presupuestales y por eso quiero expresarle mi agradecimiento”, resaltó Ciro Solano Hurtado, presidente del Comité Olímpico Colombiano.

Los Panamericanos Panam Aquatics de Deportes Acuáticos que se desarrolló en Medellín recibió el premio al mejor certamen deportivo del año. Además, se reconoció la contribución al medio ambiente y plan de manejo y sostenibilidad ambiental de los torneos internacionales de la Federación Colombiana de Tenis.

Premios Altius al fútbol colombiano

Los Premios Especiales fueron para la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), por su clasificación con selecciones nacionales a cinco de seis mundiales de la FIFA, y para el futbolista Luis Díaz, por su representación del país a nivel internacional.

En su tercera entrega, la categoría del Juego Limpio fue para la tenista Emiliana Arango, por su actuación en la final del WTA 500 en Guadalajara, México. En total, se entregaron 19 galardones, con los que se destacó a 14 atletas de distintos deportes.

La gala reunió a dirigentes deportivos, representantes de federaciones, atletas, medios de comunicación e invitados especiales. Todos juntos para una noche que celebró el talento, la perseverancia y el espíritu competitivo del deporte colombiano.

