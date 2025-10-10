Preocupación por LeBron James en los Lakers: esto se sabe de su lesión

Su ausencia lo dejaría sin debut en el arranque de la temporada 2025-26, que significa su campaña número 23, especial por su número en el dorsal. Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

Los Angeles Lakers encaran el arranque de la temporada 2025-26 con una preocupación mayúscula: LeBron James, su máxima figura y uno de los jugadores más longevos en la historia de la NBA, estará fuera de las canchas entre tres y cuatro semanas debido a una ciática en el costado derecho, según confirmó el equipo angelino este jueves.

El veterano de 40 años no ha participado aún en los entrenamientos de pretemporada ni en los dos primeros partidos preparatorios. JJ Redick, quien afrontará su segunda temporada como entrenador principal, había explicado días atrás que James sufría una “irritación nerviosa en el glúteo”, aunque sin ofrecer detalles precisos.

El diagnóstico oficial, revelado por el cuerpo médico del equipo, confirma que se trata de una lesión del nervio ciático, una dolencia que puede generar dolor, ardor, entumecimiento o sensaciones de hormigueo desde la zona lumbar hasta la pierna.

El tiempo de recuperación, según los especialistas, varía según el origen y la gravedad del problema. En el caso de James, la estimación inicial impediría su presencia en el partido inaugural del 21 de octubre, cuando los Lakers enfrentarán a los Golden State Warriors, y podría mantenerlo fuera durante las primeras semanas de competencia.

La lesión llega en un momento histórico para el alero, que está a punto de iniciar su temporada número 23 en la NBA, un récord absoluto que lo separa definitivamente de Vince Carter como el jugador con más campañas disputadas en la liga. Su longevidad y rendimiento —aún promedia más de 25 puntos por juego— lo han convertido en un caso excepcional en el deporte profesional, pero también en un atleta que debe administrar con cuidado cada carga física.

Durante su etapa en Los Ángeles, James ha sido la brújula del proyecto. Con él en la cancha, los Lakers acumulan un balance de 248 victorias y 171 derrotas (59,1% de rendimiento). Sin su liderazgo, la cifra cae drásticamente: 56 triunfos y 78 caídas (41,8%). Su ausencia no solo afecta la estructura ofensiva, sino también el ánimo y la identidad competitiva del equipo.

Aunque el plan inicial era que LeBron se reincorporara al ritmo del campamento con miras a estar listo para el inicio oficial, los plazos médicos modificaron esa expectativa. Redick aseguró que la recuperación seguirá “su propio calendario”, sin imponer fechas de regreso, mientras el cuerpo técnico busca alternativas para mantener al equipo en forma competitiva durante su ausencia.

