¿Quiere seguir la Fórmula 1 por primera vez este año? Aquí están cinco datos de la nueva F1

Andrea Kimi Antonelli, piloto italiano de Mercedes, durante la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de China 2026 de la Fórmula 1 este viernes 13 de marzo en la recta principal del circuito internacional de Shanghái. Foto: EFE - ANDRES MARTINEZ CASARES

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El rugido de los motores vuelve a encender la pasión. La temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) comenzó el fin de semana del 8 de marzo en el Melbourne Park de Australia con la victoria del británico George Russell, piloto de Mercedes, y se extenderá hasta el 6 de diciembre en el Yas Marina de Abu Dhabi.

Lejos de ser solo una competencia deportiva, este campeonato mundial de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) se ha consolidado como un fenómeno cultural y económico en plena expansión. Las audiencias son cada vez más diversas, marcando récords de asistencia en los distintos circuitos.

“Hoy la F1 conecta a millones de fanáticos alrededor del mundo. Entendemos esa pasión y por eso desarrollamos Fandom, una plataforma que nos permite acercar a los colombianos a los eventos que despiertan esas emociones”, aseguró Daniela Espinosa, jefe de marca de Heineken en Colombia.

Cinco datos sobre la Fórmula 1

1. El 74% de las nuevas fans son mujeres

Según Global F1 Fan Survey 2025, elaborado por este campeonato junto a Motorsport Network y Autosport Business & F1, de 100.000 nuevos fans en 186 países, el 74% son mujeres. El 64% sigue el deporte desde hace cinco años.

Además, el 58% vincula su pasión con moda, estilo y lifestyle, consolidando al campeonato como una plataforma cultural que trasciende el automovilismo. Algo ayudado también por la serie “Drive to Survive” lanzada por Netflix en 2019.

2. El 61% de los fans consume contenido todos los días

Más del 60% de los fans de la F1 consume contenido todos los días y el 90% declara estar emocionalmente involucrado con los resultados de las carreras. En Estados Unidos, el 70% de la Generación Z interactúa a diario con contenido.

3. YouTube, la gran puerta de entrada

La plataforma de videos, propiedad de Google, está posicionada como el trampolín de lanzamiento para entrar al universo de esta categoría. 55% de los nuevos fans identifica esta plataforma como su principal canal.

Incluso, hablando solo de la generación Z, esta cifra aumenta a 59%, gracias al contenido corto, los análisis de pilotos y los momentos destacados. Esto funciona como un paddock digital para millones de jóvenes.

4. Es un ecosistema comercial idóneo

El campeonato, regulado por la FIA, pero propiedad de la Fórmula 1, opera con más de 300 acuerdos de patrocinio activos a nivel global. Solo el sector fintech aporta alrededor de 500 millones de dólares en contratos comerciales.

Recientemente, se anunciaron acuerdos globales como el patrocinio de PepsiCo hasta 2030 y la extensión con MSC Cruceros hasta 2030.

5. Gradas llenas en 2025

Hasta el parón de verano de la temporada 2025, la F1 acumuló 3,71 millones de asistentes en los circuitos a nivel global. Una de las fechas más concurridas fue el GP de Gran Bretaña, que reunió 500.000 aficionados.

La apertura de ese campeonato, también en Australia, superó los 465.000 asistentes. Estas cifras fueron reportadas en el balance de asistencia de la temporada 2025 publicado por Motorsport-Total.

La Fórmula 1 crece en Colombia

Con la promesa de un Gran Premio del Caribe en Barranquilla, el campeonato mundial ha logrado conectar con las nuevas generaciones del país que viven este deporte más allá de las carreras, el entretenimiento, la cultura y las experiencias.

En América Latina y el Caribe, el campeonato ya reúne más de 150 millones de aficionados, según cifras de la propia organización, una base de seguidores que además creció el año pasado cerca de un 5% en comparación con 2024.

Finalmente, en términos de negocio, F1 Group alcanzó cerca de USD 1.800 millones en la primera mitad de 2025, más de la mitad de todo lo que generó en 2024. Cifras que aceleran al mismo ritmo que los monoplazas en pista.

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