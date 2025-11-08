Rybakina arruinó la fiesta de Sabalenka y se coronó campeona del Masters WTA

La kazaja, que ingresó al torneo en el último suspiro, firmó una semana perfecta en Riad y selló uno de los mejores títulos de su carrera frente a la número uno del mundo. Foto: EFE - STRINGER

La última invitada fue la que se llevó más aplausos: la kazaja Elena Rybakina, clasificada “in extremis” para el torneo, ganó este sábado en Riad su primer Masters WTA, privando de nuevo a Aryna Sabalenka, número uno del mundo, de un prestigioso trofeo.

Primero fue la estadounidense Madison Keys en el Abierto de Australia, luego su compatriota Coco Gauff en Roland Garros, y esta vez Elena Rybakina: por tercera vez en 2025, la patrona del circuito se quedó a las puertas de levantar uno de los títulos más codiciados.

Primera jugadora de su país en ganarlo, Elena Rybakina (6ª en la clasificación WTA) se impuso 6-3, 7-6 (7/0) para lograr el título más valioso de su carrera después de Wimbledon, que conquistó en 2022.

Aunque la temporada de Sabalenka (27 años) ha sido exitosa, ya que conquistó el US Open y dos WTA 1000 (Miami en superficie dura, Madrid en tierra batida), además de conservar el trono mundial durante todo el 2025, la bielorrusa cerrará el año con un regusto amargo.

Al contrario que en las finales de Melbourne y París, en las que logró apuntarse un set, la jugadora de Minsk perdió los dos este sábado.

Superada por la calidad del servicio de Rybakina y por sus “winners” desde cualquier ángulo de la pista, la bielorrusa reconoció con deportividad y entre lágrimas la superioridad de su rival.

Capítulo final del 2025

Antes de llegar a la capital saudita, la kazaja había batido a la rusa Mirra Andreeva en la carrera por la clasificación al Masters.

Hasta el último momento, Rybakina tuvo que pelear para meterse entre las ocho jugadoras en haber amasado más puntos WTA en 2025.

La kazaja termina el último torneo del año invicta luego de haber ganado sus tres partidos de fase de grupos, y de eliminar a la estadounidense Jessica Pegula (5ª) el viernes en semifinales.

Ganadora de los WTA 1000 de Indian Wells (superficie dura) y Roma (tierra batida) en 2023, la kazaja logró en la capital saudita el undécimo título de su carrera, que se enmarca en un espectacular final de temporada en el que ganó el WTA 500 de Ningbo en octubre, antes de alcanzar las semifinales del WTA 500 de Tokio

Este sábado ante Sabalenka, la antigua N.3 del mundo, de 26 años, venció en un gran escenario, dos años después de haber llevado a su palmarés los WTA 1000 de Indian Wells y de Roma.

Las dos jugadoras se enfrentaban por 14ª ocasión, y Sabalenka sigue dominando los duelos directos 8-6.

“Fue una semana increíble, sinceramente llegué sin ninguna expectativa, y llegar tan lejos es increíble”, confesó Rybakina.

