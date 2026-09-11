La gran cita se disputará este 12 y 13 de septiembre y reunirá a ocho arqueros por…

Sara López vuelve al escenario en el que tantas veces hizo historia y lo hace con una cuenta pendiente. La arquera colombiana disputará este fin de semana la Final de la Copa del Mundo de tiro con arco 2026 , en Saltillo, México, con la posibilidad de conquistar por décima vez el título que dominó durante una década. Junto a ella estará Pablo Gómez, quien afrontará por primera vez esta instancia después de protagonizar una histórica actuación en Madrid.

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Sara López va por la corona: Colombia disputa la Final de la Copa del Mundo de tiro con arco

La gran cita se disputará este 12 y 13 de septiembre y reunirá a ocho arqueros por modalidad. La clasificación se definió entre los campeones de las cuatro etapas de la temporada, el representante local y los tres mejores del ranking que no hayan ganado una parada. Los enfrentamientos comenzarán directamente en los cuartos de final.

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Sara López, por otro título después de un año de espera

La pereirana llega a Saltillo con una historia particular detrás. Entre 2014 y 2024 consiguió nueve títulos en 10 Finales de la Copa del Mundo, pero no pudo defender su corona en 2025 debido a un problema ajeno al deporte.

Su regreso a la competencia internacional en 2026 no pudo ser mejor. López ganó la medalla de oro en la Copa del Mundo de Puebla, resultado que le aseguró un lugar en la Final. Además, mantuvo una regularidad destacada durante la temporada, pues también consiguió las medallas de plata en Antalya y Shanghái.

Ahora, en Saltillo, buscará recuperar la corona que no pudo defender el año anterior y alcanzar su décimo título de la Copa del Mundo.

La colombiana ya sabe lo que significa dominar esta competencia. Es campeona del mundo en 2021 y suma 13 medallas de oro individuales en diferentes paradas de la Copa del Mundo, además de otras nueve en las Finales.

Su primer triunfo de 2026 tuvo, además, un significado especial. Después de un año sin competir al máximo nivel, la arquera reconoció que aquella victoria en Puebla también representó una respuesta personal a las dudas que habían aparecido durante su ausencia.

“Fue un reto grande, un reto emocional, pero sobre todo poder demostrarme a mí misma que todavía tengo el nivel y que estoy para grandes cosas”.

Un duelo contra la alemana Katharina Raab

El camino hacia el décimo título comenzará en los cuartos de final. Sara López enfrentará a la alemana Katharina Raab, en un duelo que marcará su estreno en la Final de Saltillo.

La colombiana llega respaldada por una temporada en la que volvió a demostrar que continúa entre las protagonistas de su modalidad. Incluso unas semanas después de sus actuaciones en la Copa del Mundo, subió al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en el que consiguió tres medallas: oro individual, oro por equipos mixtos junto a Pablo Gómez Zuluaga y bronce por equipos femeninos.

Ese rendimiento alimenta su objetivo de mantenerse vigente y, ahora, volver a levantar el trofeo que tantas veces ganó.

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Pablo Gómez también quiere hacer historia

Colombia tendrá un segundo representante en la gran Final. Pablo Gómez disputará por primera vez una Final de Copa del Mundo, después de conseguir una de las victorias más importantes de su carrera en la cuarta etapa de la temporada, celebrada en Madrid.

El colombiano se quedó con el oro individual tras derrotar en la final al entonces número uno del mundo, Mike Schloesser. Ese resultado le permitió asegurar su presencia en Saltillo y completar una representación colombiana que tendrá a dos arqueros en la pelea por el título.

Gómez tendrá un desafío mexicano en los cuartos de final: se enfrentará al local Sebastián García.

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Así, Sara López y Pablo Gómez llegarán a la Final de la Copa del Mundo con objetivos diferentes, pero con la misma misión: llevar a Colombia hasta lo más alto en Saltillo.

Para López, será la oportunidad de volver a conquistar una corona que hizo suya nueve veces y alcanzar el décimo título de su carrera. Para Gómez, será el estreno en una instancia que alcanzó después de una histórica victoria en Madrid.

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El sueño de Sara López apunta también a Los Ángeles 2028

La temporada de Sara López tiene otro objetivo en el horizonte. El tiro con arco compuesto será olímpico por primera vez en Los Ángeles 2028, con un evento por equipos mixtos, una novedad que le abrió un nuevo desafío a la colombiana después de más de una década de éxitos.

López fue parte del proceso que buscó demostrar al Comité Olímpico Internacional que el compuesto tenía las condiciones para llegar a los Juegos Olímpicos. Ahora, su siguiente meta es ayudar a Colombia a conseguir una cuota y luchar por ser la representante nacional en Los Ángeles.

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“Es un proceso difícil, pero estoy trabajando para que se den las cosas”, explicó la arquera, quien considera que todavía puede seguir creciendo.

Antes de pensar en Los Ángeles, sin embargo, tiene una cita pendiente en Saltillo. Sara López vuelve a una Final de la Copa del Mundo con la posibilidad de recuperar la corona y escribir nuevamente su nombre en la historia del tiro con arco colombiano.

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