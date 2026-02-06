EN VIVO: Colombia empata 0-0 con Chile en el Sudamericano Sub-20 Femenino en Paraguay

Las jugadoras de la selección sub-20. Foto: FCF

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Todo está listo para el debut de la selección femenina de Colombia en el Sudamericano Sub-20 de Paraguay.

Aunque el torneo comenzó a mitad de semana, la tricolor tuvo jornada de descanso y por eso verá acción por primera vez este viernes 6 de febrero, en la segunda fecha del campeonato, cuando se enfrente a Chile en el estadio Emiliano Ghezzi de Asunción, con la expectativa puesta en arrancar con pie derecho su camino en el certamen continental.

Siga acá el minuto a minuto del partido de la selección femenina

⏱️ MINUTO 0′ | 🟡⚪ COL 0-0 CHI 🔴🔵 | Empezó el partido en Paraguay. Colombia debuta contra Chile en el Sudamericano Sub-20.

Las jugadoras ya están en la cancha y se dispondrán para entonar los himnos nacionales. En minutos empieza el partido entre Colombia y Chile en el Sudamericano Femenino Sub-20. ¡Pendientes!

La primera fecha del Sudamericano Sub-20 femenino dejó movimiento en ambos grupos. En el grupo de Colombia, Paraguay arrancó con autoridad al vencer 4-0 a Chile, el rival este viernes de la tricolor, mientras que Venezuela sorprendió al imponerse 2-0 sobre Uruguay.

En el otro grupo, Perú debutó con triunfo 2-0 frente a Bolivia y Brasil se quedó con un ajustado 3-2 ante Ecuador, en una jornada que empezó a perfilar a las primeras selecciones que toman ventaja en el inicio del torneo.

¿El grupo de Colombia en el torneo? ¿Cuándo son sus partidos? ¿Qué esperar de la selección? Todo eso ya lo abordamos en La SEDE, el nuevo espacio de El Espectador. ¡Siganos!

En media hora empieza el juego entre Colombia y Chile en la segunda fecha del Sudamericano Sub-20 de la Conmebol. Las dos selecciones tienen su cita desde las 4:00 p.m. en Asunción.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador