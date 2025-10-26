Stefany Cuadrado se colgó medalla de bronce en el Mundial de ciclismo de pista

La joven ciclista de 18 años se subió al podio en la prueba del keirin y confirmó su gran momento internacional. Compartió el podio con la japonesa Mina Sato y la británica Emma Finucane. Foto: Fedeciclismo

Stefany Cuadrado, de apenas 18 años, se colgó la medalla de bronce en la prueba del keirin del Campeonato Mundial que se disputa en Chile. Con actuaciones contundentes en las rondas previas —donde fue una de las más veloces—, la antioqueña clasificó a la final con autoridad y terminó cerrando la carrera entre las tres mejores.

En la definición se impuso la japonesa Mina Sato, mientras que la británica Emma Finucane ocupó la segunda plaza. A pesar de no alcanzar la victoria, Cuadrado demostró temple y velocidad para meterse en el podio y sumar una medalla que confirma su rápida evolución en la disciplina.

La presea adquiere especial valor por la edad de la corredora y por la trayectoria ascendente que viene construyendo: en los últimos años ha competido en varias citas internacionales y formó parte de la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Este logro no solo es una buena noticia aislada: evidencia que Colombia mantiene talento joven capaz de disputar copas del mundo y campeonatos mundiales en pista. Para Cuadrado, el bronce en Chile representa un impulso de confianza de cara a sus objetivos inmediatos y al nuevo ciclo olímpico; Los Ángeles 2028 aparece como el horizonte natural para una corredora que ya demuestra condiciones de nivel élite.

La actuación de Stefany invita a seguir de cerca su desarrollo técnico y competitivo: su progresión será clave para que Colombia, una vez más, siga siendo protagonista en las pruebas veloces de la pista internacional.

