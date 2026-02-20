Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Tras una rutina casi perfecta, Ángel Barajas estará en la final de la Copa Mundo de Cottbus

El deportista de apenas 19 años registró un puntaje impecable de 15.300 en la rutina de la barra fija.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
20 de febrero de 2026 - 10:51 p. m.
Ángel Barajas durante la prueba masculina de gimnasia en el World Championships 2025 de Jakarta, Indonesia.
Ángel Barajas durante la prueba masculina de gimnasia en el World Championships 2025 de Jakarta, Indonesia.
Foto: EFE - MAST IRHAM
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Ángel Barajas es un prodigio colombiano sin precedentes. Este viernes 20 de febrero de 2026, en el Lausitz Arena de Cottbus, Alemania, el deportista de apenas 19 años registró un puntaje impecable de 15.300 en la rutina de barra fija. Todo esto en la clasificatoria de la Copa del Mundo por aparatos.

Con esta actuación, el medallista de plata en los Juegos Olímpicos París 2024 se clasificó a la final de barra fija, ocupando el primer lugar por encima del japonés Kawakami Shohei, quien obtuvo una puntuación de 14.6663, y el esloveno Aleksandr Kartsev, quien terminó con un puntaje de 14.233.

Vínculos relacionados

Tres medallas de plata y nuevo récord: así va Colombia en el Panamericano de Pista
Johannes Klaebo, el rey de los Juegos de Invierno
Entrevista a Nicolás Tascón, el espíritu indomable de la natación artística colombiana

Ángel Barajas en busca del oro

Este domingo 22 de febrero, el nacido en Cúcuta, Norte de Santander, buscará su primera medalla contra el japonés Shohei Kawakami, los rusos Aleksandr Kartsev y Savelii Sieedini, el italiano Yumin Abaddani, entre otros.

“Es una competencia nueva la del domingo, ya hemos visto casos, no hay que confiarse. Hay que disfrutar la final, pero sin relajarnos”, manifestó Jairo Ruiz, formador de Barajas y elegido mejor entrenador por El Espectador en 2024.

Barajas, quien es dirigido en este campeonato en territorio alemán por Jossimar Calvo, también se presentó en la prueba de barras paralelas donde ocupó la casilla 15 con 12.433 puntos y en arzones siendo 21 con 13.100.

Una joya del deporte nacional

Ángel Barajas ha competido por Colombia en diferentes momentos de la Copa del Mundo. Empezó en 2024, subiéndose al podio en Bakú y en El Cairo. Un año más tarde mejoró, logrando dos medallas de plata en París y Szombathely.

No obstante, sin duda la distinción más importante en la carrera del joven gimnasta es la presea de plata en París 2024. Hasta el momento, Barajas es el único colombiano en lograr una medalla olímpica en esta disciplina.

El chico de 19 años es una de las cartas más fuertes de Colombia de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Los antecedentes en la capital francesa hacen al país ilusionarse con que se pueda bañar en oro olímpico.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

la SEDE

Ángel Barajas

clasificatoria de la Copa del Mundo por aparatos

Juegos Olímpicos París 2024

Jairo Ruiz

entrenador de Ángel Barajas

Jossimar Calvo

Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

París 2024

Los Ángeles 2028

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.