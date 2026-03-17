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Venezuela vs. Estados Unidos: hora y dónde ver la final del Clásico Mundial de Béisbol

Los sudamericanos han hecho un camino de campeón, pero al frente está el vencedor de 2017, el cual querrá dejar que la corona se quede en suelo norteamericano.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
17 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
Venezolanos celebrando la victoria 4-2 sobre Italia en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026.
Venezolanos celebrando la victoria 4-2 sobre Italia en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026.
Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
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Estados Unidos se convirtió este domingo 15 de marzo en el primer finalista del Clásico Mundial de Béisbol 2026. La nación norteamericana venció 2-1 a República Dominicana en una semifinal muy emocionante disputada en Miami. Este triunfo ajustado es el que lo instala en la gran definición del torneo.

Del otro lado del cuadro, Venezuela derrotó 4-2 este lunes 16 de marzo a la invicta Italia también en Miami. La victoria le permite al país sudamericano jugar su primera final del Clásico Mundial, donde le espera un duelo de alta tensión ante uno de los anfitriones del campeonato, Estados Unidos.

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Camino de Estados Unidos hacia la final del Clásico Mundial de Béisbol

Los estadounidenses atendieron a su favoritismo y vencieron 15 carreras a 5 a Brasil durante el debut. Este partido se llevó a cabo en el Daikin Park de Houston, Texas, una de las sedes del Clásico Mundial en Estados Unidos.

El siguiente juego fue otra victoria holgada, esta vez frente a Gran Bretaña, que resultó perdedora por marcador de 9-1. El tercer partido resultó más apretado con un 5-3 sobre México y la última fecha fue una sorpresiva derrota 6-8 con Italia.

Ya en cuartos de final, Estados Unidos eliminó a Canadá luego de vencerlo 5-3. Finalmente, la semifinal fue otro reñido encuentro en el que los norteamericanos se deshicieron de República Dominicana con un ajustado 2-1.

Camino de Venezuela hacia la final del Clásico Mundial de Béisbol

La nación latinoamericana hizo parte del grupo D con Países Bajos, Israel y Nicaragua y República Dominicana. Al país de los tulipanes lo derrotó 6-2 en el primer compromiso, mientras que a los israelíes los destrozó 11-3.

Para el tercer partido, Nicaragua también se llevó una caída estrepitosa cuatro carreras a cero. Finalmente, y al igual que el otro finalista, Venezuela también cayó en el partido final de la fase de grupos. 5-7 frente a República Dominicana.

Los cuartos de final le depararon a la nación caribeña un duelo para alquilar balcón contra Japón. Los venezolanos se impusieron 7-5 y accedieron a la semifinal en la que, contra todo pronóstico, derrotaron 4-2 a la invicta Italia.

Hora y dónde ver la final del Clásico Mundial de Béisbol: Estados Unidos vs. Venezuela

  • Fecha: LoanDepot Park de Miami
  • Lugar: martes 17 de marzo de 2026
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Canal: ESPN y Disney+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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