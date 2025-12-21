Victoria histórica para el boxeo colombiano: Carlos Utria es campeón mundial

Carlos Alfonso Utria López, boxeador colombiano de 22 años. Foto: Zona Cero

Con apenas 22 años, Carlos Alfonso Utria, boxeador colombiano, consiguió el campeonato mundial del Grand Prix del CMB. El bolivarense llegó con un invicto de nueve KO consecutivos y ninguna derrota. Un registro que sería un presagio de lo que vendría para el deportista.

Durante la competencia, Utria logró cuatro victorias, dos por nocaut y una confianza que lo único que hacía era crecer combate a combate. Un estado de forma físico y mental que saltó a la vista de todos en Riad, Arabia Saudita tan solo en el primer asalto de las semifinales.

Allí, el joven boxeador se deshizo del sudafricano Ntethelelo Nkosi, mostrando autoridad y condiciones para ganar el campeonato mundial. En la pelea final contra el uzbeko Mujibillo Tursunov, no le temblaron los puños y puso a rival en su sitio y el título en sus manos.

Tursunov, quien llegó a la gran final gracias a cuatro victorias por decisión, poco pudo hacer contra una historia que ya estaba escrita para el lado colombiano. Así, este sábado 20 de diciembre de 2025, Carlos Utria se convirtió en campeón mundial del Grand Prix del CMB de boxeo.

¿Cómo Carlos Utria logró su campeonato del mundo?

Con su gancho derecho como la mejor arma y un upper largo, Utria comenzó a acercarse al objetivo desde el primer asalto. Su contrincante no encontró ni el ritmo ni la precisión para hacer frente al colombiano, quien a cualquier atisbo de paridad respondía “a los puños”.

En el cuarto round, el uzbeko logró descontar en el marcador global, gracias a unos minutos que fueron muy confusos para el deportista Tricolor. Un asalto después, la pelea se puso de toma y dame en el que por muy poco margen terminó favorecido nuestro boxeador.

A partir de ese momento, el combate volvió a los guantes de Carlos Utria, quien administró la ventaja y los minutos en el reloj como lo que ya es, un campeón. No dejó espacio a las sorpresas y a los golpes inesperados para sellar una victoria por decisión unánime en las 140 libras.

¿Qué ganó Carlos Utria en Arabia Saudita?

Aparte del trofeo José Sulaimán, Carlos Alfonso Utria López vuelve a Colombia con un precio económico que para él es tan solo una parte del triunfo. “Olvídense del dinero. Lo que busco es hacer sentir orgulloso a mi país”, dijo Utria ante de saltar al ring de la pelea final.

Un hambre de gloria que explica la madurez con la que manejó sus momentos, malos y buenos, durante todo el torneo a pesar de su juventud. Supo manejar la presión y la expectativa de ser el último colombiano en pie del campeonato y mantener las ilusiones intactas.

Una fuerza de voluntad que no solo se puede explicar desde la necesidad de los deportistas colombianos por brillar en busca de una vida mejor, sino también del profundo y extrapolado deseo de poner el amarillo, azul y rojo en lo más alto del mundo y a la vista de creyentes e incrédulos.

