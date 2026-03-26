Alerta para Colombia: Francia venció a Brasil con Mbappé como gran figura

El equipo de Didier Deschamps derrotó 2-1 a Brasil, mostró solidez incluso con un hombre menos y confirmó el regreso en plenitud de su máxima estrella antes de enfrentar a Colombia. Foto: EFE - ADAM RICHINS

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La selección de Francia dejó señales claras de recuperación y poderío al imponerse 2-1 sobre Brasil en el amistoso disputado en Estados Unidos. El próximo domingo, el conjunto galo tendrá que enfrentarse a Colombia en el segundo duelo de preparación de esta ventana.

El equipo dirigido por Didier Deschamps tuvo como gran figura a Kylian Mbappé, quien no solo lideró el ataque sino que disipó cualquier duda sobre su estado físico tras una reciente molestia en la rodilla.

Mbappé despejó dudas y lideró a Francia

En la antesala del encuentro, Mbappé había asegurado que su lesión estaba superada. En el campo, lo confirmó con hechos. A los 32 minutos, el delantero de Real Madrid abrió el marcador con una acción que combinó velocidad, lectura de juego y definición: tras una recuperación de Aurélien Tchouaméni, recibió un pase al espacio de Ousmane Dembélé, dejó atrás a la defensa y definió con sutileza ante Ederson.

El tanto significó su gol número 56 con la selección, quedando a solo uno de Olivier Giroud como máximo artillero histórico de “Les Bleus”.

Francia dominó buena parte del primer tiempo, con un esquema dinámico en ataque que también incluyó a Hugo Ekitike y Michael Olise, generando constantes problemas a una defensa brasileña en proceso de renovación.

Brasil no aprovecha la superioridad numérica

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti tuvo dificultades para asentarse en el mediocampo, donde Casemiro y Andrey Santos fueron superados por la intensidad francesa.

Aunque contó con algunas aproximaciones —incluido un intento de Gabriel Martinelli tras una recuperación de Vinícius Júnior, quien lució el dorsal 10—, Brasil no logró traducir sus opciones en goles.

La situación pareció cambiar en el segundo tiempo con la expulsión de Dayot Upamecano al minuto 55, lo que dejó a Francia con diez hombres. Sin embargo, ni siquiera la ventaja numérica fue suficiente para revertir el marcador.

Ekitike sentenció y reacción tardía de la Canarinha

En medio del intento de reacción brasileña, Francia golpeó nuevamente. A los 65 minutos, Hugo Ekitike amplió la ventaja tras un contragolpe bien conducido y una asistencia precisa de Olise.

Brasil descontó a los 78’ por intermedio de Bremer, luego de una jugada de pelota quieta ejecutada por Danilo. El gol reanimó a la ‘Canarinha’, que empujó en los minutos finales.

La ocasión más clara llegó en tiempo de reposición, cuando Vinícius tuvo en sus pies el empate tras una asistencia de Bremer, pero su definición no fue precisa.

Vea los goles y las mejores jugadas Brasil vs. Francia

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