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Mundial 2026

Italia sigue con vida: derrotó a Irlanda del Norte y quedó a un partido del Mundial 2026

La selección italiana dio el primer paso en el repechaje europeo al imponerse 2-0 en Bérgamo, con una actuación decisiva de Sandro Tonali.

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Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
26 de marzo de 2026 - 10:12 p. m.
La selección italiana dio el primer paso en el repechaje europeo al imponerse 2-0 en Bérgamo, con una actuación decisiva de Sandro Tonali.
La selección italiana dio el primer paso en el repechaje europeo al imponerse 2-0 en Bérgamo, con una actuación decisiva de Sandro Tonali.
Foto: EFE - MICHELE MARAVIGLIA
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Italia dio el primer paso y quedó a un partido del Mundial 2026. La selección dirigida por Gennaro Gattuso superó 2-0 a Irlanda del Norte en Bérgamo y avanzó a la final del repechaje europeo, donde definirá su clasificación frente al ganador del cruce entre Gales y Bosnia-Herzegovina.

El equipo italiano resolvió un duelo que, aunque dominó en gran parte, solo pudo destrabar en el segundo tiempo. Sandro Tonali fue la gran figura de la noche: abrió el marcador con un potente remate desde la frontal del área y más tarde asistió a Moise Kean para sentenciar el encuentro.

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Un dominio sin premio en la primera mitad

Desde el inicio, Italia salió con la intención de imponer condiciones. Durante los primeros minutos presionó alto y generó aproximaciones, principalmente a través de centros laterales y jugadas a balón parado. Sin embargo, la falta de precisión en los metros finales evitó que el marcador se moviera antes del descanso.

Irlanda del Norte, por su parte, ajustó con el paso del tiempo y logró equilibrar parcialmente el trámite, incluso disputando la posesión en algunos tramos. Aun así, sus intentos ofensivos fueron limitados y no lograron inquietar con claridad a Gianluigi Donnarumma.

Las estadísticas reflejaron el control italiano: más del 70% de posesión y el doble de remates que su rival, aunque sin la contundencia necesaria para romper el cero.

Tonali destrabó el partido y Kean liquidó

El complemento mantuvo la misma tónica hasta que apareció Tonali. En el minuto 56, tras un despeje defensivo, el mediocampista cazó un balón en la media luna y definió de volea para abrir el marcador, desatando el alivio en el estadio.

A partir de ahí, Italia ganó confianza y empezó a encontrar más espacios. Kean tuvo varias oportunidades, incluida una acrobática que no encontró portería, pero insistió hasta que tuvo su premio.

En el minuto 80, nuevamente Tonali fue protagonista: filtró un pase dentro del área que Kean controló con precisión antes de definir cruzado. El balón pegó en el palo y terminó dentro, sellando el 2-0 definitivo.

Vea los goles de Italia vs. Irlanda del Norte

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A un paso del objetivo

Aunque Irlanda del Norte tuvo una ocasión clara en los minutos finales, el resultado nunca pareció peligrar. Italia manejó los tiempos y cerró el partido sin sobresaltos.

Con esta victoria, la ‘Azzurra’ queda a un solo partido de asegurar su presencia en el Mundial 2026, un objetivo prioritario tras quedar fuera de las últimas ediciones. El próximo desafío será decisivo: Gales o Bosnia-Herzegovina serán el último obstáculo en el camino hacia Norteamérica.

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Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

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