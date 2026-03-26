EN VIVO Colombia vs. Croacia en Estados Unidos: vea el minuto a minuto y las mejores jugadas

La selección tricolor enfrenta al conjunto croata en el primer duelo de la fecha FIFA de marzo. Foto: EFE - Ángel Colmenares

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La selección de Colombia enfrenta en pocas horas un duelo exigente en su preparación rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se medirá con Croacia en Orlando, Florida. La primera parada de esta doble jornada de la fecha FIFA, que tendrá como segundo plato el enfrentamiento con Francia el próximo domingo.

No todos los días se tiene la oportunidad de enfrentar a un rival con la jerarquía de Croacia, selección que alcanzó las semifinales en las últimas dos citas orbitales. Este duelo representa una oportunidad para la tricolor, que busca medir su nivel real ante la élite del fútbol internacional.

Néstor Lorenzo es consciente del peligro que representa el conjunto europeo, pero también sabe que debe gestionar las cargas físicas de su plantel. El tiempo en esta doble fecha FIFA es reducido y su cuerpo técnico tiene en el horizonte el duelo con Francia en Landover, Maryland.

El compromiso comenzará a las 6:30 p.m.

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Gol Caracol, DITU y Canal RCN.

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