Argentina 2-0 Austria: goles, resumen y mejores momentos de un partido histórico

Lionel Messi pateando un tiro libre en el partido Argentina vs. Austria en el AT&T Stadium de Arlington en Dallas, este lunes 22 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Foto: EFE - JEFFREY MCWHORTER

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Argentina, otra vez sin despeinarse, hizo gala de su juego de memoria que lleva perfeccionando desde 2019, cuando asumió Lionel Scaloni como DT. Lo que se vio en la Copa América 2021 y el Mundial de Catar 2022 se está repitiendo este verano en Estados Unidos y con un Lionel Messi histórico.

El argentino, quien cumplirá 39 años el 24 de junio, anotó los dos goles de la victoria gaucha y se convirtió en el mayor anotador en la historia de los mundiales. Con 18 tanto en total, superó las 16 dianas conseguidas por Miroslav Klose, conseguidas en cuatro Copas del Mundo, siendo Brasil 2014 la última.

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Primer gol de Lionel Messi

A pesar de que ahora todo es alegría entre el pueblo argentino, lo cierto es que la historia de este partido no empezó bien para la nación sudamericana. Apenas al minuto siete, Lionel Messi erró insolitamente un penal.

Sin embargo, Argentina nunca bajó los brazos y aunque Austria se envalentonó, realmente el dominio del juego siempre fue albiceleste. Producto de ello fue la anotación, ahora sí, a los 38′ de Lionel Messi para hacer historia.

Con ese tanto, el nacido en Rosario se convirtió en goleador histórico de la Copa Mundial de la FIFA con 17 dianas. Un logro que hace apenas cinco años era impensable, pues Messi aún perseguía su primer título con la selección.

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Segundo gol de Lionel Messi

Durante la parte complementaria Argentina bajó un cambio y se dedicó a esperar la iniciativa austriaca. No obstante, esta nunca fue definitiva y los tibios intentos de los europeos enfriaron el partido en favor de los argentinos.

Además, la Albiceleste tampoco arriesgó de más y controló las acciones, incluso sin tener el balón en su poder. Una muestra de su poderío y uno de los argumentos más sólidos para creer que puede volver a ser campeón mundial.

Finalmente, en la agonía del compromiso, al minuto 90+4 Austria no pudo defender con vigor una pelota sin peligro y Messi tomó el rebote para marcar su doblete y entrar, aun más, en la historia grande del deporte rey del mundo.

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