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Argentina vs. Cabo Verde: hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en el Mundial 2026

El seleccionado argentino buscará seguir en carrera por su cuarta estrella mundial y los caboverdianos dar la sorpresa del siglo en la Copa del Mundo.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
02 de julio de 2026 - 08:35 p. m.
Lionel Messi celebra su sexto gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el número 19 en toda la historia de las Copas del Mundo, este sábado 27 de junio, en el último partido del grupo F entre Jordania y Argentina en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas.
Lionel Messi celebra su sexto gol en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el número 19 en toda la historia de las Copas del Mundo, este sábado 27 de junio, en el último partido del grupo F entre Jordania y Argentina en el AT&T Stadium de Arlington, Dallas.
Foto: EFE - Mariscal
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El campeón del mundo volverá a la acción este viernes para enfrentar a Cabo Verde, la gran sorpresa de la Copa del Mundo 2026. El elenco africano viene de quedar en el segundo lugar en un grupo con dos campeones del mundo, España y Uruguay, incluso dejando eliminado al seleccionado sudamericano.

Por su parte, Argentina tuvo una primera ronda perfecta con tres victorias en tres partidos, ocho goles a favor y apenas uno en contra. Además, con una mención muy especial para Lionel Messi que con 39 años es el goleador histórico de los mundiales y el máximo anotador de la contienda actual.

Récords, rendimiento y antecedentes a los que se quiere imponer Cabo Verde. No solo por esa pequeña isla en África que está viviendo su primera experiencia mundialista, sino por los otros tres equipos que fueron primerizos en Norteamérica 2026 y ven en los caboverdianos a sus nuevos héroes.

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Fase de grupos de Argentina

Argentina comenzó la defensa de su título mundial con una contundente y nada estresante victoria 3-0 contra Argelia. Messi fue el gran protagonista del partido con tres anotaciones para llegar a 16 tantos en toda la historia.

Sin embargo, el juego que pasó a la historia fue el que enfrentó a los argentinos contra los austriacos. Esa tarde en Dallas, Lionel Messi se convirtió en el goleador histórico de los mundiales con dos dianas más a su cuenta.

Finalmente, aunque el astro gaucho no hizo parte del XI titular contra Jordania, le bastaron 40 minutos para anotar su gol número 19 en la historia del certamen. Ese día también fue victoria para el elenco de Lionel Scaloni.

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Fase de grupos de Cabo Verde

Cabo Verde llamó la atención del mundo desde el primer día. En una mañana maravillosa de su arquero Vozihna, la selección debutante logró un histórico empate 0-0 frente al gran candidato a ganar el Mundial 2026: España.

Y cuando muchos pensaron que lo ocurrido contra los españoles fue un accidente, vino el empate, ahora con un poco más de registro ofensivo, 2-2 frente a la limitada Uruguay, hasta hace unos días dirigida por Marcelo Bielsa.

Finalmente, Cabo Verde cerró su fase de grupos del Mundial 2026 con otro empate a cero goles con Arabia Saudita. Ahora, el reto es mayúsculo, pues al frente está el campeón del mundo y uno de los mejores jugadores de la historia.

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Argentina vs. Cabo Verde: hora y dónde ver en vivo

  • Fecha: viernes 3 de julio de 2026
  • Lugar: Hard Rock Stadium de Miami, Florida
  • Hora: 5:00 p. m.
  • Canal: Gol Caracol (Ditu), RCN (App RCN), Disney+, DSports (DGO) y Paramount+

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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